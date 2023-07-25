Kadınlara yangın tüpüyle saldıranlar hakkında yeni gelişme
İstanbul Fatih'te kadınlara yangın tüpünü sıkarak kaçan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Sosyal medya üzerinde bir otomobilden yolda yürüyen kadınların üzerine yangın tüpü sıkılan görüntülerin yayılması üzerine soruşturma açıldı.
Polis şüphelilerin kimliklerini belirledi. Savcılığın haklarında kasten yaralama suçundan işlem yapılması istediği şüpheliler yakalandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin göz altına aldığı Kemal K., Oğuzhan K. ve Ebru Y.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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