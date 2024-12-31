Bir yılda 20 milyar liranın üzerinde yatırım

Yayınlanma: 31.12.2024 - 09:28

Güncelleme: 31.12.2024 - 09:28

İzmir Büyükşehir Belediyesi ülkede yaşanan ekonomik krize rağmen 2024'de önemli yatırımlara imza attı. Şehirde yaşam konforunu artırmak amacıyla ulaşımdan altyapıya çevre tesislerinden Körfez temizliğine kadar yüzlerce proje yaşama geçirildi. Raylı sistemlerin toplu ulaşımdaki payını artırmak için önemli hamleler yapıldı. Narlıdere Metrosu ve Çiğli Tramvayı hizmete alınırken, Buca Metrosu inşaatında da önemli aşama kaydedildi. Kent içi trafiği rahatlatacak önemli projeler başlatıldı. Sosyal belediyecilik uygulamaları hızla devreye alınırken, yurttaşın bütçesine katkı koyacak hizmetlerin yaygınlaşması sağlandı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım yapılabilir seviyesindeki en üst basamak olan AAA ulusal derecelendirme notunu 2024’de bir kez daha onayladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu da “B+’’dan “BB-’’ye yükseltti.

Büyükşehirin ESHOT, İZSU ve iştiraklerinin yatırımlarıyla birlikte 2024 yılı yatırım tutarı 20 milyarı geçti.

“KENTİN REFAH SEVİYESİ YÜKSELECEK”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 2024 yılını değerlendirerek seçim sürecinde verdikleri pek çok sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Özellikle kent lokantaları, halk ekmek fiyatlarının düşürülmesi, 90 dakika ücretsiz aktarma, emeklilere yönelik uygulamalar ile derinleşen ekonomik kriz ortamında yurttaşlara destek olacak hizmetlere büyük önem verdiklerini aktaran Başkan Tugay, “Kentin gelecek yıllarını şekillendirmek için hazırlıklarımızı, planlamalarımızı yaptık. 2025 yılı pek çok projemizi ve yatırımımızı hayata geçireceğimiz bir yıl olacak. İzmir’in ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kaynaklarını etkin, verimli ve yerinde kullanarak atacağımız sağlam adımlarla kentimizi zirveye taşıyacak aynı zamanda da yurttaşlarımızın refah seviyesini yükselteceğiz” dedi.

ULAŞIMDA TARİHİ YATIRIM

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında raylı sistemlerin toplu ulaşımdaki payını artırmak için tarihi yatırımlar yaptı. Evka-3'ten başlayıp Fahrettin Altay'da sona eren mevcut hattın devamı olan Narlıdere Metrosu hizmete alındı. Çiğli Tramvayı seferlerine başladı. Tramvay seferlerinin sıklaşmasını da hedefleyen Büyükşehir; hem Çiğli hem de Konak ve Karşıyaka hatlarında çalışacak 22 elektrikli tramvay aracı alımı için sözleşme imzaladı.

BUCA METROSU HIZLA İLERLİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, kendi kaynaklarıyla yapımını sürdürdüğü Buca Metrosu’nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay göreve başladığında yüzde 2 seviyesinde olan tünel kazıları yüzde 40 seviyesine ulaştı. Tünel kazılarının, mevcut çalışma temposu ışığında, 2025 yılı sonunda en az yüzde 90 seviyesine ulaşması öngörülüyor.

İZMİRLİLER İSTEDİ, 90 DAKİKA GERİ GELDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, görevdeki ilk 180 gününü kapsayan vaatleri arasında yer alan, toplu ulaşımda ilk binişten sonraki 90 dakika içinde ücretsiz aktarma yapılmasına olanak tanıyacak sistem 22 Temmuz 2024 tarihinde başladı. Yine Başkan Tugay'ın göreve başlamasının ardından yurttaşlardan gelen talepler değerlendirilerek ESHOT 19 yeni hattı devreye aldı.

YOLLAR YENİLENİYOR

2024 yılına İzmir’in 30 ilçesinde başlattığı asfalt seferberliği damga vurdu. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın “Hızlı Eylem Planı” kapsamında, İzmirlilerden gelen talepler teker teker karşılandı. Ekipler yıl boyunca kent merkezinden kırsala yolların tamiri için çalışma yürüttü. 463 bin ton sıcak asfalt serimi yaptı. 310 kilometrelik ova yolu düzenlendi. 142 bin metrekare parke kaplama yapıldı.

KENT İÇİ ULAŞIMI RAHATLATACAK DEV PROJELER

Buca ile Bornova’yı kesintisiz birbirine bağlayarak kent trafiğine nefes aldıracak Buca Onat Tüneli'nde tünel kazılarında yüzde 85’lik ilerleme kaydedildi. Gaziemir trafiğini rahatlatacak Hava Eğitim Yolu Taşıt Üst Geçidi ocak ayında hizmete alınıyor. Karabağlar Dostluk Bulvarı ile Coşkun Kale Sokak arasındaki yeni imar yolu yeni yılda hizmete girecek. Işıkkent’te bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin çevresi şehre yakışan bir görünüme kavuşturuldu Bağlantı yolu ve kavşak çalışmalarıyla otogar önündeki trafik akışı rahatlatıldı. Bayraklı Akın Kıvanç Köprüsü, Bornova Altındağ üst geçidi hizmete girerken, Karşıyaka Yeni Girne yaya üst geçidi yeni yılda açılacak. 500 milyon liralık yatırımla kent merkezindeki trafiği rahatlatacak Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi çalışmaları başladı.

KORDON’DA SU TAŞKINLARINA ÇÖZÜM

Alsancak Limanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar olan bin 610 metrelik sahil şeridinde kıyıya paralel geçici fırtına duvarı oluşturuldu. Su tutma özelliği olan bitkilerle alanda peyzaj çalışmaları sürüyor. Çalışmalar ocak ayında tamamlanacak.

İZMİR’DE YAŞAM KONFORU ARTIYOR

İzmir’in yaşam konforunu artıracak yepyeni hizmet alanları kente kazandırırken yeni alanların yapımı da hız kazandı. Selçuk İlçe Terminali hizmete alınırken, Gaziemir Abdullah Arda Meydanı yenilendi. Portakal Vadisi Rekreasyon Alanı, Bornova Kayadibi Mezarlığı hizmete açıldı. Kültürpark 9 Eylül, Montrö ve Cumhuriyet kapıları yenilendi. 30 Ekim 2020 İzmir depreminde zarar gören Eşrefpaşa Hastanesi’nin yeni ek hizmet binasının yapımına 549 milyon liralık yatırımla başlandı. Kültürpark Göl ve Ada gazinolarının aslına uygun bir şekilde yenilenmesi için çalışmalar hızlandı. Kente iki karavan otoparkı kazandırıldı.

İZMİR’E YENİ YEŞİL ALANLAR

İklim kriziyle mücadele kapsamında su kaynaklarının verimli kullanımı için parklarda Merkezi Su Yönetimi Sistemi ve kentin yeşil alanlarında kurakçıl çim türü uygulaması başlatıldı. 433 bin metrekarelik yeşil alan kente kazandırıldı. Yangında zarar gören 54 bin metrekarelik Bayraklı Kovankayası Ağaçlandırma Sahası bal ormanına dönüştürülürken, 37 bini ağaç olmak üzere 2 milyonun üzerinde bitki toprakla buluştu. Bayraklı Gümüşpala’ya yeni park kazandırılırken Karşıyaka’da iki basketbol sahası yeniledi. 17 ilçede 115 noktada çocuk oyun alanları, spor alanları ve yürüyüş yolları yenilendi. Parklara yeni oyun grupları ve açık alan spor aletleri kondu.

İZSU’DAN ALTYAPIYA BÜYÜK YATIRIM

Kapasitesi artırılan Torbalı Atıksu Arıtma Tesisi ocakta açılıyor. 265 kilometrelik içme suyu, 78 kilometrelik kanalizasyon hattı imalatı yapıldı. 650 kilometrelik kanalizasyon hattı temizlendi. Derelerden yıl boyunca 150 bin ton atık çıkarıldı. 23 su kuyusu devreye alındı.

KÖRFEZ'DE TARİHİ TEMİZLİK

Körfez’in geleceğini planlamak için uluslararası katılımlı Körfez Çalıştayı düzenlendi. Körfez'de 2 tarama gemisi, 6 gemi ile Körfez sirkülasyonunu sağlayacak dip taraması başladı. İki etap sonunda 2.5 milyon metreküp çamur taranacak ve İzmir'de bugüne kadar yapılmış en büyük tarama gerçekleştirilmiş olacak. Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4. fazı ve tesisin diğer revizyonları ile birlikte 1,5 milyar TL'lik rekor bir yatırım gerçekleştiriliyor. 4. Faz 2025 yılı nisan ayında devreye alınacak. 34 dereden körfeze gelen kentsel kirlilik temizleniyor.

HALK EKMEK 5 TL OLDU, KENT LOKANTALARI AÇILDI

Ekonomik darboğaz nedeniyle 2024’te sosyal yardımlar artırıldı. Başkan Cemil Tugay göreve gelir gelmez ekmek fiyatı 7 liradan 5 liraya düşürüldü. Kentin 5 ayrı noktasında dört çeşit yemekten oluşan menünün 50 TL’den sunulduğu Kent Lokantaları açıldı. Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezi’nin kent genelindeki sayısı 18’e yükseltildi, aylık ücreti de yüzde 50 indirimle 5 bin TL’ye düşürüldü.

EĞİTİME DESTEK

14 bin öğrenci için yaklaşık 35 milyon lirayı bulan kırtasiye desteği verildi. Toplam 5 bin 398 kişiye Üniversite Eğitim Desteği Yardımı kapsamında 32 milyon 387 bin 500 TL’lik nakdi yardım sağlandı. Eğitim Köprüsü Projesi ile bin öğrenciye dönemlik 5 bin TL’lik toplam 10 milyon TL’lik eğitim desteği verildi. Üniversite öğrencileri ücretsiz nakliye ve çamaşırhane desteğinden faydalandı. Şehre ilk defa gelen üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacı için iki sosyal tesisin kapıları açıldı. Öğrenciler, geçen yılın ücreti olan 2 bin lira karşılığında misafirhanelerin tüm imkânlarından yararlandı. Çocukların daha temiz ve sağlıklı ortamda eğitim görmesi için Okul Hijyen Seti Desteği başlatıldı.

EMEKLİLER, KADINLAR, ÇOCUKLAR, GENÇLER, HASTA VE YAŞLILAR UNUTULMADI

0-4 arası çocuğu bulunan ve yardım alması uygun görülen annelere toplu ulaşım araçları için aylık 60 kontörlük biniş hakkı tanıyan Anne Kart projesinden ve 4-5 yaş arası çocuğu olan annelere verilen aylık 10 kontörlük kartlardan yaklaşık 10 bin aile yararlandı. Emekli Dayanışma Kart’a sahip olan emeklilerin faturalarına ilk 4 metreküp bedelsiz ve kalan tüketim yüzde 50 indirimli şekilde yansımaya başladı. İlk etapta 18-26 yaş grubundaki ve sosyal destek sistemindeki kadınlara 3 doz Human Papilloma Virüsü (HPV) aşısı uygulamasına başlandı. Eşrefpaşa Hastanesi ve Evde Bakım Birimi ile binlerce İzmirliye sağlık hizmeti verildi. Yaşlı bireylerin hayatını çok yönlü ele alan İleri Yaş Eylem Planı hazırlandı. İhtiyaç sahibi yurttaşlara yardım eli uzatıldı. 103 binden fazla vatandaşa 104 milyon lirayı aşan nakdi yardım yapıldı. Ayni yardımlar kapsamında gıda paketi, hijyen paketi, giysi yardımı, bebek bezi ve mamaları gibi çeşitli kalemlerde toplam 148 bin 258 kişiye ulaşıldı. Amatör spor kulüplerine 22 milyon liralık destek verildi. Bin 518 okula toplam 15 milyon TL tutarında malzeme yardımı da yapıldı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YENİ SAYFA

Önceki dönem kapatılan Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesiyle yeniden kuruldu. Kentsel dönüşümde yeni bir dönem başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapım etaplarında ilgili belediye birimleri ve kurumlar tarafından yapılan inceleme ve soruşturma süreçlerinin ardından önce Örnekköy 3. ve 4. Etap ile Uzundere 3. ve 4. Etap alanları ve Aktepe-Emrez 1. Etap için harekete geçti. Bu kentsel dönüşüm proje alanları yüklenici ve ruhsat sahibi İZBETON AŞ tarafından teslim alındı. Projeler yeni dönemde yapılan ihaleler neticesinde Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZBETON ve Egeşehir AŞ’nin koordinasyonuyla hızla tamamlanacak. Örnekköy 5. Etapta, Ege Mahallesi 1. Etapta ve Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleleri 2. Etapta çalışmalar ve kontrollük faaliyetleri devam ediyor.

2024 YILINDA İZMİRLİ ÇİFTÇİYE 270 MİLYONLUK DESTEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında tarımsal desteklerine devam etti. Başkan Tugay’ın seçim vaatlerinden biri olan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kurularak kırsalın korunması ve kalkındırılması için çalışmalara başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 49 bin çiftçinin bulunduğu İzmir’de, üreticiye 270 milyon TL’ye yakın desteği ulaştırdı. İzmir genelinde faaliyet gösteren toplam 95 farklı kooperatiften alım yapıldı.

SOKAKTA YAŞAYAN CANLAR İÇİN ÖRNEK ÇALIŞMALAR

Türkiye’de bir ilke imza atarak Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı’nı kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 büyükşehirde aynı dairenin kurulması için öncü oldu. Bin 200 hayvan sahiplendirildi. 25 bin hayvana acil müdahale ve tedavi hizmeti verilirken, 25 bin sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Sahipsiz Köpek Popülasyonu Yönetimi İzmir Eylem Planı’nı devreye alan belediye, bu çalışmasıyla Dünya Sağlık Örgütü’nün de dikkatini çekti.