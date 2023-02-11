Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncusu Emel Atıcı depremde yaşamını yitirdi
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Şermin karakterini canlandıran oyuncu Emel Atıcı’nın depremde vefat ettiği öğrenildi.
'Bir Zamanlar Çukurova' adlı dizide rol alan oyuncu Emel Atıcı'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirdiği açıklandı.
Kahreden haberi dizinin yapımcı şirketi duyurdu. Tims&B adlı şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde bir zamanlar Çukurova dizimizin değerli oyuncusu Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz."
YELİZ DOĞRAMACILAR: ÜŞÜMEYİ SEVMEZDİN, UMARIM...
2018-2022 arasında yayınlanan dizide rol alan oyuncu Yeliz Doğramacılar, rol arkadaşını ardından yürek burkan bir paylaşım yaptı.
Doğramacılar mesajında, "O kadar üzgünüm ki... Seni kurtarmaya gücüm yetmedi. Mekanın cennet olsun. Üşümeyi sevmezdin... Umarım o betonların altında üşümedin" ifadelerini kullandı.
Emel Ayıcı 'Bir Zamanlar Çukurova'da Şermin karakterine hayat veriyordu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıkılan apartmanın sahibi baba oğul yurtdışına kaçtı
- Çağatay Ulusoy'dan deprem bölgesine yardım
- Sahibi kaçarken yakalandı
- Celal Şengör: 'Erdoğan tamamen başarısız oldu!'
- İmamoğlu'nun 1999'daki videosu ortaya çıktı
- Tarkan'dan Haluk Levent'e destek: 'Yanındayım!'
- Japon profesörden 'Kahramanmaraş depremi' açıklaması
- Reyhanlıoğlu ailesinin ne iş yaptığı ortaya çıktı
- Yağma olaylarına karşı hırsızlık genelgesi
- 'Domuz damı' tahkimatı bu kez enkazda kuruldu