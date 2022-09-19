“Biraz Gerçek Biraz Düş” sergisi açıldı

19 Eylül 2022 Pazartesi, 09:08

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Patoloji Uzmanı Dr. Latife Doğanay Çağlayan'ın “Biraz Gerçek Biraz Düş” Mikro Fotoğraf Üzerine Çizimler Sergisi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) açıldı. Serginin açılışına sanatçı Çağlayan’ın eşi, 21. Dönem İzmir Milletvekili ve eski Kültür Bakanı Suat Çağlayan, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ, sanatçı Altuğ Dilmaç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç ile İzmirli sanatseverler katıldı.

Sergide, Çağlayan'ın insan vücudundan alınan ve çeşitli işlemlerden geçirilip boyalarla renklendirildikten sonra mikroskopta incelenen hücre kümeleri ile “başka bir yerde, başka bir şeymiş” gibi düşleyerek çektiği ve üzerine küçük çizimler yaptığı mikro fotoğraflardan oluşuyor.

“UMARIM RENKLİ DÜNYAMI SEVERSİNİZ”

Hafta içi ve cumartesi günleri 09.30-17.30 saatleri, pazar ise 12.00 ile 17.00 saatleri arasında açık kalacak sergi hakkında konuşan Dr. Latife Doğanay Çağlayan, “Her düş bir gerçekle başlar. Sanat da bir çeşit düştür ve bazen gerçeğe sert bir şekilde çarparak, bazen düşlerin de ötesine geçerek sizi yaşamın kucağına bırakır. Bu sergide bir patoloji uzmanı olarak benim renkli ve zor dünyamı başkalarına açmak ve biraz nefes almak için, insan vücudunun en küçük yapı taşları olan hücrelerden başlayan düşsel yolculuklarını göreceksiniz. Umarım benim renkli dünyamı ve mikroskopumun penceresinden göreceklerinizi seversiniz” dedi. Sergi, 30 Eylül tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.