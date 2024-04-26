“Birbiri ile yarışan değil, birbirine destek olan kentler”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nun 126'ncı buluşmasına ev sahipliği yaptı. Yerel değil bölgesel kalkınmayı işaret eden Cemil Tugay, “Ege Bölgesi'ndeki iller başta olmak üzere koordinasyon kurabileceğimiz her kent ve kurumla iş birliği yapacağız” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 26.04.2024 - 14:43
“Birbiri ile yarışan değil, birbirine destek olan kentler”
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İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde 126'ncı toplantısını Tarihi Havagazı Fabrikası’nda yaptı. İEKKK Başkanı Mehmet Ali Kasalı yönetiminde yapılan toplantıda, yeni dönemin yol haritası oluşturuldu. 

İzmir'in potansiyelinin tam değerlendirilemediğine dair çok eleştiri aldığını aktaran Cemil Tugay, “Bunu aşmamız gerekiyor. Seçim çalışması sırasında yerel kalkınma çalışması yapılabileceğini, bu yerelliğin İzmir sınırları dışına da taşarak, bölgesel bir çalışma şeklinde yapılabileceğini söylemeye çalıştım. Herkese kapımız açık olmalı. İzmir'in kalkınması için çalışacağız. Ege Bölgesi'ndeki iller başta olmak üzere koordinasyon kurabileceğimiz her kent ve kurumla iş birliği yapacağız. Şimdiden pek çok girişimimiz var. Hepsi İzmir'i öncü kent olarak görüyor. Bu süreci doğru yönetirsek, düşündüğümüzün ötesinde bir sonuca ulaşabiliriz. Sloganım 'Birbiri ile yarışan değil, birbirine destek olan kentler.’ Bu yaklaşımı doğru buluyorum. Birbirini engelleyen, önünde set olan değil, aynı alanda bir yarış içerisine giren değil, birbirini tamamlayan şehirler olabiliriz” dedi./ İZMİR 


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