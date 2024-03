Birçok ilçeden büyük mahallenin muhtar adayı: 'Bu dönem rakipsizim'

Yayınlanma: 29.03.2024 - 11:41

Güncelleme: 29.03.2024 - 11:41

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları ve Sinema Dairesi'nde 15 yıl memurluk yapan Şükran Ayaz, ilk kez 2004 yerel seçiminde yaşadığı 31 bin nüfuslu Kent Koop Mahallesi'nde muhtar adayı oldu. Ayaz, 9 erkek aday arasından en çok oyu alarak muhtar seçildi.

Şükran Ayaz, 2009 seçiminde 4 aday, 2014 seçiminde 2 aday, 2019 seçiminde de 3 adayı geride bırakıp, en fazla oyla muhtar seçildi. Muhtarlık görevinin yanında sosyal yardım faaliyetlerinden, kadına şiddetle mücadeleye kadar birçok çalışma yapan ve mahallenin 'Şükran Ablası' olarak bilinen Şükran Ayaz'ın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nde karşısına aday çıkmadı. 23 bin 150 seçmen ile birçok mahalleden daha fazla seçmen sayısına sahip mahallede tek aday olan Şükran Ayaz, en rahat kampanya dönemini geçirdi. Şükran Ayaz, yine de hazırlattığı broşürler ve afişlerle projelerini anlatarak, seçmenden oy istedi.

"EN ÇOK DESTEĞİ KADINLARDAN ALDIM"

2 çocuk annesi Şükran Ayaz, 2004 yerel seçiminde muhtar olmaya karar verdiğini söyleyerek, "O yıl yerel seçimde Kent Koop Mahallesi'ne bir kadın eli değsin istedim. 9 erkek adayımız vardı. Tek kadındım ve erkek adaylar hiç bana şans vermiyorlardı. 'Kadından muhtar olmaz, biz adayız, biz daha güçlüyüz' diyorlardı. Beni yıldırmak için ellerinden geleni yaptılar; ama ben yılmadım. 'Bir oyum bile olsa aday olacağım' dedim. En çok desteği kadınlardan aldım. Beylerden 'Kadından muhtar olur mu?' sorusuyla karşılaştığım zaman olmuştu. 2004 yılında tek tek evleri gezerken kadınlar ise 'Kadın muhtar olsun, kapınıza geldiğimiz zaman rahatlıkla konuşalım, sıkıntımızı anlatalım' demişlerdi. Öyle olunca kadın gücünü arkama aldım. Kadın gücü ve kadın emeği ile Kent Koop’u kazandım" dedi.

"YÜZDE 100 OYLA KAZANACAĞIM"

Şükran Ayaz, 2004'ten sonraki yerel seçimleri de kazandığını belirterek, "Her dönem mutlaka 3-4 aday çıktı karşıma. Bu dönem rakipsizim, kimse karşıma çıkamadı. Rakipsiz bir muhtar olarak inşallah 25 yıla tamamlayacağız. Bundan önceki seçimde 3 adaydık, yüzde 80 oyla kazanmıştım. İnşallah bu dönem yüzde 100 oyla kazanacağım. Kent Koop’ta 23 bin seçmenimiz var, yakın sınırlarımız içindeki muhtarlıklarımızda en düşük 4-5 muhtar adayı var; ama Kent Koop'da rakipsiz bir muhtarım. Bundan önceki seçimlerde adaylar çıkıyordu fakat bu dönem erkek de kadın da cesaret edemedi karşıma çıkmaya. Ben aslında rol model oldum bu çevrede. Mahallemizin bulunduğu Batıkent semtinde diğer mahallelerde de benden sonra kadın adaylar, muhtarlar çıktı. Bundan dolayı ayrıca mutluyum. Ben bu mahallenin yalnızca muhtarı değilim; ablasıyım, kızıyım, kardeşiyim, mahallenin her şeyiyim. Biz mahallemizi çok seviyoruz. Kocaman bir aileyiz biz" diye konuştu. Şükran Ayaz, mahallede şiddet gören kadınların yanında olduğunu belirterek, "Kadınlarımız korkmasın, yılmasın, her yere kadın eli değsin istiyorum" diye konuştu.