Birçok ilde acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

8.01.2026 08:42:00
8.01.2026 08:42:00
ANKA
Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan birçok şehirdeki taşınmazlara ilişkin acele kamulaştırma kararları Resmî Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de birçok şehirdeki taşınmazlar için "acele kamulaştırma" kararı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan acele kamulaştırma kararları şu şekilde:

"Viranşehir Çevre Yolu Projesi (Km:o+000.00-13+639.33 Arası) Kapsamında Araziye Girilerek Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10824)

Of-Çaykara (DOKAP) Yolu Projesi (Km:17+760.00-25+763.00 Arası) Kapsamında Araziye Girilerek Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10825)

Antalya Alanya Çenger Turizm Merkezi Sınırları İçerisinde Bulunan ve Kamulaştırma Bilgisi Belirtilen Özel Mülkiyete Konu Taşınmazın Turizme Yönelik Yatırım Yapılması Amacıyla Taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10826)

Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi Sınırları İçinde Yer Alan Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Altyapı İşlerinin Tamamlanması Amacıyla Mezkûr OSB'ye Ait İmar Planında Kısmen Sanayi Parseli, Yol, Teknik Altyapı, Park ve Yüzey Suyu Akış Bandı Kullanımında Kalan ve Kamulaştırma Bilgileri Belirtilen Taşınmazlann, Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10827)

Mezitli Devlet Hastanesi Bağlantı Yolu Projesi (Km:0+000-G:3+937.63/İ:2+382.24-2+400.22) Kapsamında Güzergâha Rastlayan Kesimde Araziye Girilerek Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10828)

Mersin-Adana Devlet Yolu Projesi (Km:5+500-16+000 Arası) Kapsamında Güzergâha Rastlayan Kesimde Araziye Girilerek Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Amacıyla İhtiyaç duyulan Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10829)

Siirt-Pervari İl Yolu Projesi (Km:3+280.00-19+814.95 Arası) Kapsamında Araziye Girilerek Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Amacıyla Güzergahı, Bulundukları Yer ve Ada/Parsel Numaraları Gösterilen Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10830)"

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Resmi Gazete #taşınmaz #acele kamulaştırma

