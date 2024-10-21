Birçok ilde kar yağışı etkili oldu

Yayınlanma: 21.10.2024 - 15:33

Güncelleme: 21.10.2024 - 15:33

Ordu'nun yüksek kesimlerinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden karla birlikte yaylalar beyaza büründü.

Sahil kesiminde yağmur ve soğuk hava etkisini gösterdi. Kabadüz'e bağlı Çambaşı Yaylası ile Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'na yaklaşık 10 santimetre kar yağdı.

Yaylalarda araçların üstü ve yeşil alanlar karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

GİRESUN

Giresun'un yüksek kesimlerinde de kar etkili oluyor.

Kentin turizm merkezleri arasında yer alan Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş yaylalarında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

2 bin 200 rakımlı Eğribel geçidinde de kar etkisini sürdürürken, yörede kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı.

Öte yandan, Giresun Valiliği yağışlar nedeniyle ani sel ve su baskınları, heyelan, yıldırım düşmesi, buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

RİZE

Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı, 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası ile Kaçkar Dağları ve çevresindeki yaylalarda kar etkili oldu.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda 5, Ovit Dağı Geçidi'nde ise 10 santimetrenin üzerinde kar yağdı.

2 bin rakımın üzerindeki yaylalarda ise kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Yağışla birlikte besiciler, hayvanlarıyla yüksek kesimlerden köylere dönüş yolculuğuna başladı.

Yetkililer, vatandaşların kar ile birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yaylalardan dönüş yapmalarını istedi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Limni Gölü de beyaza büründü.

Kentte etkili olan yağış yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Zigana Dağı'nın eteklerinde, 2 bin 24 metre yükseklikteki Limni Gölü Tabiat Parkı'nda karla birlikte güzel görüntüler oluştu.

Zigana Dağı'nın zirvesi de karla kaplandı. Kürtün ilçesindeki Kadırga ile Güvende yaylalarında kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu.

ARTVİN

Artvin’de gece saatlerinden itibaren başlayan kar nedeniyle Şavşat ilçesinde 5, Borçka'da 6, Yusufeli'nde ise 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Arhavi ilçesinde Çifte Köprü'ye giden yol üzerindeki Ortacalar Bölgesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

Kapanan köy ve karayollarının açılması için ekipler çalışma başlattı.

Öte yandan, Atabarı Kayak Merkezi, Borçka ve Şavşat ilçelerindeki karagöller beyaz örtüyle kaplandı.