BirGün Gazetesi yazarı Attila Aşut gözaltına alındı!

Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:09

Güncelleme: 20.03.2024 - 12:47

BirGün Gazetesi yazarı Attila Aşut, Ankara’daki evinden gözaltına alındı.

Aşut'un gözaltına alınma haberi, BirGün Gazetesi'nin X hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

"İFADEYE GÖTÜRÜLÜYOR"

Söz konusu paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yazarımız Attila Aşut, Ankara’daki evinden gözaltına alınmıştır. Kendisi şu anda ifadeye götürülmektedir. Avukatlarımız süreci takip etmek için harekete geçmiştir. Konuyla ilgili detayları kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız."