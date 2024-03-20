BirGün Gazetesi yazarı Attila Aşut gözaltına alındı!

Ankara’daki evinden gözaltına alınan BirGün yazarı Atilla Aşut'un ifade vermeye götürüldüğü ve gazetenin avukatlarının süreci takip ettiği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:09
BirGün Gazetesi yazarı Attila Aşut gözaltına alındı!
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BirGün Gazetesi yazarı Attila Aşut, Ankara’daki evinden gözaltına alındı.

Aşut'un gözaltına alınma haberi, BirGün Gazetesi'nin X hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

"İFADEYE GÖTÜRÜLÜYOR"

Söz konusu paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yazarımız Attila Aşut, Ankara’daki evinden gözaltına alınmıştır. Kendisi şu anda ifadeye götürülmektedir. Avukatlarımız süreci takip etmek için harekete geçmiştir. Konuyla ilgili detayları kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız."


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