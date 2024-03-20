BirGün Gazetesi yazarı Attila Aşut gözaltına alındı!
Ankara’daki evinden gözaltına alınan BirGün yazarı Atilla Aşut'un ifade vermeye götürüldüğü ve gazetenin avukatlarının süreci takip ettiği aktarıldı.
BirGün Gazetesi yazarı Attila Aşut, Ankara’daki evinden gözaltına alındı.
Aşut'un gözaltına alınma haberi, BirGün Gazetesi'nin X hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.
"İFADEYE GÖTÜRÜLÜYOR"
Söz konusu paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Yazarımız Attila Aşut, Ankara’daki evinden gözaltına alınmıştır. Kendisi şu anda ifadeye götürülmektedir. Avukatlarımız süreci takip etmek için harekete geçmiştir. Konuyla ilgili detayları kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız."
?? Yazarımız Attila Aşut, Ankara’daki evinden gözaltına alınmıştır. Kendisi şu anda ifadeye götürülmektedir.— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 20, 2024
Avukatlarımız süreci takip etmek için harekete geçmiştir.
Konuyla ilgili detayları kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız.
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