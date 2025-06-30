BirGün gazetesi yöneticilerine 'Gürlek' davası: Gazetecilere 5 yıla kadar hapis istemi!

BirGün’de yayımlanan “Yandaş Sabah'tan Akın Gürlek'e makamında ziyaret” başlıklı haber nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in şikayeti üzerine açılan dava bugün İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

BirGün Yayın Koordinatörü Uğur Koç, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre verdi ve duruşmayı 22 Eylül 2025 tarihine erteledi.

Gazetecilerden Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı ise kaldırılmadı.

8 Şubat 2025’te BirGün’de yayımlanan bir haberde, yandaş Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i makamında ziyaret ettiği aktarılmıştı. Bu haberin ardından gece saatlerinde Uğur Koç, Yaşar Gökdemir ve İbrahim Aydın gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, haberde kullanılan ifadelerin, “küçük düşürücü ve saygınlığı zedeleyici” olduğu öne sürüldü ve bu nedenle ifade özgürlüğü kapsamına girmediği savunuldu.

İddianamede Başsavcı Akın Gürlek’in daha önce terör davalarına bakan mahkemelerde ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevinde bulunduğu vurgulandı. Gürlek’in, geçmişte DHKP-C başta olmak üzere çeşitli örgütlerce hedef alındığı, kimlik bilgilerinin ve fotoğraflarının yayınlanarak tehdit edildiği iddia edildi.

DOSYADAN AYRILAN İSİMLER

Aynı dosyada gözaltına alınan Berkant Gültekin hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

Öte yandan BirGün Ankara muhabiri İsmail Arı’nın da soruşturma dosyasına dahil edildiği, ancak haberi hazırlama sürecinde yer almadığı anlaşıldı. İsmail Arı hakkında açılan dosya daha sonra ana dosyadan ayrıldı.