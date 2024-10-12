BirGün gazetesinin 20. yılına özel belgesel: “Bir Düş”

Yayınlanma: 12.10.2024 - 11:17

Güncelleme: 12.10.2024 - 11:20

BirGün gazetesinin 20. yıl dönümünde, geçmişten bugüne bağımsız medyanın güçlüklerle dolu ama bir o kadar da umut veren mücadelesini anlatan “Bir Düş” adlı belgesel izleyicilerle buluşuyor.

Yönetmenliğini Ümit Oktay Aymelek’in üstlendiği yapım, gazetenin kuruluşundan bugüne geçen süreci, içeriden tanıklıklarla ve dönemin kritik olaylarına ışık tutan sahnelerle izleyiciye aktarıyor.

“BİR GÜN MUTLAKA...”

“Bir Düş”, BirGün’ün kuruluş ideallerini, gazetenin 20 yıldır verdiği bağımsız gazetecilik, adalet, demokrasi, emek ve özgürlük mücadelesini anlatıyor.

Filmde gazetenin kurucularından yazarlarına, dağıtıcılarından çalışanlarına kadar birçok ismin anlatımı yer alıyor. Özellikle BirGün gazetesinin toplumsal muhalefet ile olan bağı ve Türkiye’deki sosyal mücadelelere olan katkısı, belgeselin merkezinde yer alıyor.

Afişte öne çıkan “Bir gün mutlaka...” sloganı da, gazetenin kurucularının ilk günden bu yana taşıdığı umudu ve halkın gerçekleri bilme hakkına olan inancını yansıtıyor.

Film, sadece BirGün gazetesinin tarihine değil, aynı zamanda Türkiye’de bağımsız medyanın karşılaştığı zorluklara karşı direnişin de önemli bir belgesi niteliğinde.

Belgeselin gösterim tarihleri ve tanıtım etkinlikleri önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.