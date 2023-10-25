“Biri Mustafa Kemal” konserine yoğun ilgi

Yayınlanma: 25.10.2023 - 13:56

Güncelleme: 25.10.2023 - 13:56

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100.yılının büyük bir coşkuyla kutlanması için farklı etkinlikler düzenleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi tüm yıla yaydı. 100.yıl etkinliklerinden biri olan İçimizden “Biri Mustafa Kemal” konseri Muğla’da vatandaşlarla buluştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vatan, doğa ve insan sevgisi yanında hiç bilinmeyen yönleri müzik, dans ve tiyatral olarak anlatıldığı ayrıca Atatürk’ün sevdiği Fikrimin İnce Gülü, Vardar Ovası gibi eserlerin çalındığı konser vatandaşlardan büyük alkış aldı.

SPORDAN, KONSERE MUĞLA 100. YILI DOYASIYA KUTLUYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’in 100.Yılı etkinlikleri kapsamında 5 Ekim’de Cumhuriyet’in Kadın Yüzleri Sergisi, 14-15 Ekim’de 5.Geleneksel Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası, 16-19 Ekim 100.Yıl SOGEM Gençlik Kampı, 19 Ekim Cumhuriyet’in Ve Mübadelenin 100 Yıl Anısına Prof.Dr. Kemal Arı Söyleşi Ve İmza Günü, 100. Yılda 100 Gönüllü İle Doğa Yürüyüşü, Cumhuriyet Kupası Taekwondo Turnuvası düzenledi.

29 EKİM’DE GRİPİN MUĞLALILARLA BULUŞACAK

27 Ekim’de araştırmacı yazar Erol Mütercimler söyleşi düzenleyecek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi yine aynı tarihte Büyük Destan Tiyatro Oyunu, 100.Yılı Okuma Seferberliği Ödül Töreni, 100.Yıl Anıt Açılışı ve Orkestra gösterimi 27-29 Ekim Cumhuriyet Fazilettir İzcilik Kampı düzenleyecek. Ayrıca Datça’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri, Menteşe’de Cumhuriyet Bayramı kortej ve Gripin Konseri, 6-7 Kasım Cumhuriyet’imizin 100.Yılında Türk Gençliği Anıtkabir’e, 10 Kasım’da Şarkıların Cumhuriyeti konseri, 10-12 Kasım Cumhuriyetimizin 100. Yılı Atamızı Anma Veteranlar Voleybol Turnuvası, 14 Kasım 100.Yıl Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni, 17-19 Kasım 100.Yıl Uluslararası Gökova Yarı Maratonu, 24-26 Kasım Cumhuriyet ve Felsefe Paneli, 22-24 Şubat Cumhuriyet’in 100.yıl Anısına Dünden Bugüne Muğla Sempozyumu ile 100. Yıl kutlamaları devam edecek.