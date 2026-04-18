Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birlikte belediye başkan yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile bazı birim amirleri ve personel hakkında “rüşvet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma” ile “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Peki, Birkan Birol Yıldız kimdir? Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız neden gözaltına alındı?

BİRKAN BİROL YILDIZ KİMDİR?

Birkan Birol Yıldız, 1981 Tunceli doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Yeditepe Üniversitesinde Uluslararası Lojistik Taşımacılığı eğitimi aldı. Sonrasında öğretim hayatına işletme bölümünde devam ederek lisans eğitimini 2007 yılında tamamladı. Kanada’nın Toronto şehrinde dil ve pazarlama üstüne çeşitli eğitim programlarına katıldı.

BİRKAN BİROL YILDIZ'IN HAYATI VE KARİYERİ

Yıldız, Türkiye’ye döndükten sonra askerlik görevini tamamlayıp iş hayatına atıldı. 2017 yılında Yeditepe Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı. Uluslar arası Lojistik firmalarında kara, hava ve deniz sorumlusu olarak çalıştı. 2012 yılında özel sektörden ayrılıp kendi kurduğu firma ile işletme sektörüne adım attı. Ticari hayatına işletme alanında yaptığı yatırımlarla devam etmektedir. 2014-2019 ve 2019-2024 Ataşehir ve İBB meclis Üyesi seçilmiştir. Ataşehir Belediyesinde encümen üyeliği ayrıca plan, bütçe, Avrupa Birliği ve eğitim komisyonlarında görev yapmıştır.

BİRKAN BİROL YILDIZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ataşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon başlatıldı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 18 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklama şöyle:

“İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/256622 sayılı soruşturma kapsamında; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personellerinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine şüpheliler hakkında “Rüşvet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma ile İhaleye Fesat Karıştırma” suçlarından soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma sürecinde; şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edilmiş, iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığına dair bulgulara ulaşılmıştır. Bu kapsamda gerekli teknik çalışmalar yürütülmüş, tanık ve mağdur beyanları alınmış, şüphelilerin ifadelerine başvurulmuştur. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde; Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Ayrıca belediye yetkilileri ile bazı firma sahiplerinin birlikte hareket ettikleri, rüşvet miktarlarının projelerin niteliğine göre belirlendiği ve alınan rüşvetlerin belediye içerisindeki konum ve yetkiye göre paylaştırıldığı tespit edilmiştir.

Elde edilen deliller doğrultusunda, suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla ilimizde 45 adreste 17.04.2026 tarihinde eş zamanlı arama, elkoyma ve gözaltı işlemi gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamda toplamda 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. 2 firari şahsın ise yakalama çalışması devam etmektedir.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm suç türlerinde olduğu gibi Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar ile mücadele amacıyla yürütülen soruşturmalar titizlikle ve kararlılıkla devam edecektir.”