Birleşik Kamu İş Başkanı Balık: AKP eğitime darbe vurdu

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 15:24

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 15:24

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi kapsamında Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Mehmet Balık, “İkinci Yüzyılda Kamucu Tavır” başlıklı sunum yaptı. Konuşmasında Türkiye’nin eğitim sistemindeki bozulmayı anlatan Balık, “Bugün Cumhurbaşkanı, 45 bin öğretmen atanacak dedi. Ama şu an 120 bin öğretmen açığı var. 120 bin öğretmenin hemen atanması lazım. Seçim sonrası birinci önceliğin eğitim olması lazım. Eğitimde istenilen düzeye gelirsek sağlık kalkınacak, turizm kalkınacak, belediyeler kalkınacak. AKP göreve gelir gelmez ilk yaptığı şey Türkiye’nin eğitim sistemiyle oynamak oldu. Milli eğitim bakanları, AKP’ye dayalı bir eğitim sisteminin kurulmasını sağladı. Eğitime önemli bir darbe vuruldu. İktidar aynı, yönetenler aynı ama sürekli milli eğitim bakanı atandı. Çünkü eğitimi değiştirmek istiyorlardı, hafızayı silmek istiyorlardı. Yıpranan bakanları görevden aldılar. Eğitim sisteminin baştan sona ele alınması lazım. Öğretmen yetiştirme programının yeniden düzenlenmesi lazım” şeklinde konuştu.

“TAVİZ VEREMEYECEĞİMİZ ÜÇ KONU VAR”

Türkiye’de kapatılan, dönüştürülen ve özelleştirilen eğitim sistemine dair gelinen tabloyu anlatan Balık, “Okullara fen lisesi desek, Anadolu lisesi desek ne olur; eğitimin kalitesi düştükten sonra bunun adının değişmesi hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Türkiye’de devlet okulları sabun bulamazken, apartman daireleri özel okullara dönüştü. Kamu adına eğitim yapmaktan çıktık, birileri para kazansın diye eğitim yapmaya başladık. Bizim taviz vermeyeceğimiz üç konu var; eğitim, sağlık ve milli güvenlik. Eğer bir ülkede eğitim, sağlık kamu hizmeti olmaktan çıkmışsa, milli güvenliği özel güvenliğe teslim etmişseniz o ülkenin ayakta kalması mümkün değil. Bizim birçok alanda kamu politikaları uygulamamız lazım. Enerji, altyapıyı kamu yapıyor, özel sektör işletiyor. Türkiye’de elektrik, yol, su gibi giderlerin acilen kamulaştırılması lazım” ifadelerini kullandı.