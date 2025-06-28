Birleşik Kamu-İş meydanlara indi: 'Her kesim ‘Açız, hakkımızı verin’ diyorsa ülkede büyük bir sorun var demektir'

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde sahaya indi. Kamu çalışanlarının yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekmek ve taleplerini duyurmak amacıyla 11 ilde bölgesel eylemler düzenleme kararı alan konfederasyonun ilk durağı 25 Haziran Çarşamba günü Diyarbakır Dağkapı Meydanı oldu. Emekçiler dün ise Sivas Tarihi Kent Meydanı'ndaydı.

Eylemlerde konuşan Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, iktidarın 23 yıllık yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Yıldırım, “İşçisi, köylüsü, emeklisi, memuru hep bir ağızdan ‘Açız, hakkımızı verin’ diyorsa ülkede büyük bir sorun var demektir" dedi. Yıllardır sürdürülen sermaye yanlısı politikaların emekçiyi ezdiğini ve artık bu düzenin değişmesi gerektiğini belirten Yıldırım “Sınıf mücadelesiyle büyüyen bir konfederasyon olarak bu adaletsiz düzene karşı durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'RAKAMLAR, POLİTİKALARI MEŞRULAŞTIRMA ARACI HALİNE GETİRİLDİ'

Konuşmasında TÜİK’e de sert eleştiriler yönelten Yıldırım, kurumun açıkladığı enflasyon verileri ile halkın yaşadığı gerçekliğin arasında bir ilginin olmadığını ifade etti. “TÜİK’in masa başında ürettiği sahte rakamlar, halkın cebinden çalınan alın terine dönüşmüştür” diyen Yıldırım, TÜİK verilerinin iktidarın politikalarını meşrulaştırma aracı haline getirildiğini söyledi.

Geçmişte yapılan 7 toplu sözleşme döneminde de masanın gerçek bir müzakere alanı olmadığını belirten Yıldırım “Yetkili konfederasyonlar, iktidarın taleplerini dillendirmiş; emekçinin sesi olamamıştır” sözleriyle mevcut sendikal yapıyı da eleştirdi. Yıldırım, “8. dönemde bu böyle olmayacak. Masada biz varız!” dedi.

Birleşik Kamu-İş'in ağustos ayında başlayacak olan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine yönelik kararlılığını vurgulayan Yıldırım “Sadaka gibi zamlar değil, insanca yaşam talepleri duyulacak, masada kamu çalışanlarının gerçek sorunları gündeme gelecek" ifadelerini kullandı.

Birleşik Kamu-İş, eylemlerde kamu emekçileri adına 18 maddeden oluşan bir talep listesi açıkladı. Öne çıkan başlıklar şöyle:

1. Grevli Toplu Sözleşmeli Sendika Yasası

2. Enflasyon farkının aylık ödenmesi

3. Yoksulluk sınırı üzerinde maaş

4. Enflasyon kayıplarının telafisi

5. Ek ödemelerin taban aylığa dahil edilmesi

6. Vergi diliminin yüzde 15’te sabitlenmesi

7. Ek göstergede adalet

8. Ek ödemelerin emekli keseneğine yansıtılması

9. Seyyanen zammın emekli maaşına yansıtılması

10. Mülakat değil, liyakat temelli atama

11. Kadrolu ve güvenceli istihdam

12. Eşit işe eşit ücret

13. Kamu çalışanlarına ücretsiz kreş

14. Ücretsiz servis hizmeti

15. Kira desteği

16. Ücretsiz sağlık hizmeti

17. 3600 ek gösterge hakkı

18. Aile, çocuk ve doğum yardımlarının artırılması

EYLEMLER SÜRECEK

Kamu emekçilerinin yalnız bırakıldığına dikkat çeken konfederasyon yetkilileri, başka illerde yapacakları eylemlerle de emekçilere "Bu kez masada yalnız değilsiniz” mesajını vereceklerini açıkladı.











