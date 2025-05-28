Birleşik Kamu İş'ten Bakan Işıkhan hakkında suç duyurusu: 'Emekçinin onurunu ve kanun hükümlerini ayaklar altına aldı'

4688 sayılı Kanun’un 21. maddesine göre her yıl kasım ve mart aylarında Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı yapılıyor. Temel görevi, kamu personel mevzuatının ve kamu yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi, yönetimin daha iyi işleyen bir yapıya kavuşturulması için ortak çalışmalar yapmak olan Kurul’un 2025 Mart toplantısı yapılmadı.

Mart 2025 KPDK toplantısının 8. Dönem Toplu Sözleşme öncesindeki son KPDK olması nedeniyle ayrıca önemli olduğunu belirten Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu toplantıyı yapmayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hakkında suç duyurusunda bulundu.

'YASAYA UYMAK ZORUNDASINIZ'

Konuya ilişkin açıklama yapan Birleşik Kamu-İş; MEMUR-SEN ve KAMU-SEN’in bu toplantının yapılmamasına karşı tepkisiz kaldıklarını anımsattı. Birleşik Kamu-İş'ten yapılan açıklamada, "Toplu sözleşme masasında yetkili olan, sayıca ilk iki büyük konfederasyonun memurları ekonomik ve çalışma yaşamında bir nebze olsun rahatlatabilecek kendi taleplerinin takibini neden yapmadıklarını başta üyeleri olmak üzere tüm kamu çalışanlarına açıklama yapmaları gerekmektedir. 4688 sayılı Kanun’a rağmen KPDK Mart toplantısının yapılmaması kanunsuzluğunu Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak görmezden gelmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına herkes uymak zorundadır" denildi.

'SEYİRCİ OLMAYACAĞIZ'

Bakanlığın, bu toplantıyı yapmayarak emekçilerin sorunlarını ciddiye almadığını belirten açıklamada, "Toplu sözleşme süreçlerinde memurların gerçek ihtiyaç ve taleplerini masada savunamayan ve hükümete karşı direngen mücadelenin gereklerini yerine getirmeyen yetkili konfederasyonların etkisiz tiyatro gösterisinden cesaret alan iktidarın, emekçiyi ciddiye almayan bu hukuk tanımaz tavrını yadırgamıyoruz. Birleşik Kamu-İş, yıllardır oynanan, yetkili ama etkisiz toplu sözleşme süreçlerinin seyircisi olmayacaktır. Emekçinin hakkı olan kazanımların çıkmaması için toplantıyı yapamayan, emekçinin onurunu ve kanun hükümlerini ayaklar altına alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk" ifadeleri yer aldı.



