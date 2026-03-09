Birleşik Kamu-İş'ten Bakan Tekin'e tepki: 'Bulunduğunuz makamın getirdiği sorumluluğu almaktan uzaksanız'

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "AKP'den önce okullarda tuvalet olmadığına" ilişkin açıklamalarına gösteren yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Geleceği inşa etmekten aciz olan yetkililerin geçmişi çarpıtarak övgü toplamaya çalışmasının trajikomik bir örneği de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den gelmiştir. Bugünlerde eğitimdeki gerici uygulamalar ve okullardaki şiddet vakalarıyla gözlerin çevrildiği Bakan Tekin, belli ki çareyi geçmişe dair akla ziyan hikayeler uydurmakta bulmuştur. Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2018’de 'Bundan 15-20 yıl önce evlerde buzdolabı ve fırın yoktu' sözlerinden ilham almış olacak ki kendisi de AKP döneminden önce okullarda tuvalet bulunmadığını iddia etmiştir. 30 yaş ve üzeri her yurttaşın kolaylıkla yalanlayabileceği bu demecin, eğitimin başındaki 'bir devlet adamının' ağzından çıkması ayrıca vahimdir.

"AKP’DEN ÖNCE DE OKULLARDA TUVALET VARDI"

Her zaman hakikatten yana olan Birleşik Kamu-İş olarak Bakan Tekin’e kamuoyu huzurunda sesleniyoruz Sayın Bakan; söylediklerinizin doğru olmadığını siz de biliyorsunuz ve bu manipülasyonu belli ki güncel sorunlar daha az konuşulsun diye yapıyorsunuz. Biz yine de doğrusunu söyleyelim: AKP’den önce de okullarda tuvalet vardı. Hatta inanmayacaksınız ama o zamanlar -şimdinin aksine- o tuvaletlerde sabun ve hijyen malzemeleri de vardı. Köy diye bir şey vardı, sizden önce ve yine inanmayacaksınız ama siz kapatana kadar her köyde okul da vardı. MEB’in 'öğrencileri mi taşıyalım yoksa öğretmenleri mi' diye düşünmek zorunda kalmadığı, nakliyecilik oynamadığı zamanlardı. Üstelik talihsiz açıklamanızın zamanlaması da ancak bu kadar talihsiz olabilirdi. Çünkü okullarda görev yapan sözleşmeli temizlik personelinin sözleşmeleri 1 Mart'ta sona erdi. Yeni sözleşmelerin 9 Mart'ta yapılmasının planlandığına göre yaklaşık 8-9 gün boyunca okullar hiç temizlenmeyecek. Siz ise böyle bir zamanda 20 yıl öncesinden bahsetmeyi tercih ediyorsunuz.

"BU TRAJİKOMİK AÇIKLAMALAR DEVLET ADAMLIĞI CİDDİYETİNDEN OLDUKÇA UZAKTIR"

Yeterli sayıda okul, derslik yok. Sınıflar hala çok kalabalık. İkili eğitim ve taşımalı eğitim garabetleri devam ediyor. Yeterli öğretmen istihdamı sağlanmış değil. Okullar kadrolu temizlik personeli olmadığı için pislik yuvasına, kadrolu güvenlik personeli olmadığı için olay yerine dönüyor. Tuvaletler yetersiz ve pis. Tuvalet kağıdı ve sabun gibi en temel hijyen malzemeleri bile velinin cebinden karşılanmaya çalışılıyor. Eğitimde siz bilerek geri çekildikçe tarikatlar bu alandan daha da paye kapıyor. Eğitim sistemi hala ilkel bir biçimde sınav odaklı ve mevcut müfredat öğrencileri bu sınavlara hazırlamaktan aciz. Bu durum yoksul öğrenci ile zengin öğrenci arasındaki uçurumu daha da açıyor. Çocuklar derslere karınları aç giriyor, teneffüslerde musluktan su içiyor, servis parası veremeyenler o yaşta uzun yürüyüşlerle okula geliyor. Siz de kalkmış ‘20 yıl önce okullarda tuvalet yoktu’ diyorsunuz. Bu her şeyden önce sorumsuzluktur, ayıptır. Bu trajikomik açıklamalar -hele ki eğitimin acil sorunları bu kadar gündemdeyken- devlet adamlığı ciddiyetinden oldukça uzaktır.

Birleşik Kamu-İş olarak altını çiziyoruz: Bulunduğunuz makamın getirdiği sorumluluğu almaktan uzaksanız, istifa da onurlu bir kavramdır. Yok eğer inadına kararname sayesinde oturduğunuz o koltukta kalacaksanız, o zaman bari halkın aklıyla alay etmeyiniz. Çünkü bilin ki komik duruma düşen yine siz oluyorsunuz."