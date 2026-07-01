Birleşik Kamu-İş: ‘Yoksulluk sınırı haziranda 116 bin lirayı aştı’

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için aylık olarak yapması gereken gıda harcamasının yanı sıra gıda dışındaki ihtiyaçlarını da yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamayı dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Haziran 2026 sonuçları açıklandı.

YOKSULLUK SINIRI 116 BİN LİRAYI AÇTI

Araştırmaya göre; açlık sınırı haziranda önceki aya göre 341 lira artarak 37 bin 996 liraya yükselirken, gıda dışındaki gereksinimler için yapılması gereken harcama ise 1.920 liralık yükselişle 78 bin 110 liraya çıktı. İkisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre 2 bin 261 lira artarak 116 bin 106 lira oldu. Son bir yılda açlık sınırı 10 bin 581 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 21 bin 666 lira ve yoksulluk sınırı 32 bin 247 lira artış gösterdi.

Araştırmada dört kişilik bir ailenin her bireyinin asgari ücret alması halinde dahi ailenin yoksulluk sınırı altında kaldığı kaydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Asgari ücret haziranda dört kişilik bir ailenin sadece 22 günlük beslenme giderini, yoksulluk sınırının ise dörtte birini zor karşılıyor. Ailede dört kişinin asgari ücretle çalışarak haneye getireceği gelir bile yoksulluk sınırının 3 bin 806 lira altında kaldı. Diğer bir ifadeyle dört asgari ücret giren dört kişilik bir aile bile yoksulluk sınırını yenemiyor. En düşük emekli aylığı ise sadece 16 günlük beslenmeye bile yetmiyor, yoksulluk sınırının ise sadece yüzde 17,2’sinde kalıyor."

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA YÜZDE 87,6 ZAM YAPILSA YOKSULLUK SEVİYESİNE ULAŞABİLİYOR

Birleşik Kamu-İş en düşük memur maaşının yoksulluk sınırına ulaşabilmesi için yüzde 87,6 oranında, ortalama memur maaşının ise yüzde 71,7 oranında zam alması gerektiğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yılın ilk yarısı için aile ve çocuk yardımı dahil 61 bin 890 liraya yükselen en düşük memur maaşı yoksulluk sınırının yüzde 53,3’ünü, 67 bin 630 liraya yükselen ortalama memur maaşı ise yüzde 58,2’sini karşılıyor. Yoksulluk sınırını karşılayabilmesi için en düşük memur maaşının en az yüzde 87,6, ortalama memur maaşının ise yüzde 71,7 oranında artırılması gerekiyor."