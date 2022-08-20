Birleşik Metal İş'ten Termokar önünde eylem: 'Sendika hakkımız, söke söke alırız'
Manisa’da Termokar adlı fabrikada çalışan ve sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan mağdur işçilerin direnişi çalıştıkları şirketin İzmir’deki genel merkezi önüne taşındı.
Alsancak Limanı önünde buluşan Birleşik Metal İş Sendikası üyeleri, “Termokar işçisi köle değildir”, “Sendika hakkımız söke söke alırız” sloganları eşliğinde çalıştıkları şirketin genel merkezi önüne yürüdü.
İşten çıkarılan işçilerin geri alınması için çağrı yapan ve sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırılmasını isteyen Birleşik Metal İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Ali Çeltek, “Termokar’a sendika girene kadar, toplu iş sözleşmeli düzen sağlanana kadar mücadeleye devam edeceğiz” şeklinde mesaj verdi.
Çeltek, “İşten atılan üyelerimizle direnişte 52 günü geride bıraktık. Beş yıl önce başlayan mücadelemizde pek çok üyemiz işten atıldı. Davalar yıllarca sürdü. Her şeye rağmen buradayız” dedi.
Video Haberler
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
- O anlar saniye saniye kamerada
- Taksimetreyi açmadı; Turistten 200 lira istedi
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü ekonomistten dolar ve altın tahmini
- Kötü haber AKP'ye yakın araştırmacıdan
- 'Devre dışı bırakacak bir sistem üzerinde çalışılıyor'
- Peker'den yeni görüntü
- 'Onun için mi hakimleri değiştirdin?'
- Pasaporta rekor zam yolda
- Yüzlerce kişi mağdur
- 'Artık bu adama bedel ödetmeli...'
- Gökhan Özoğuz'dan, Melih Gökçek'e sert tepki
- Cezası 'bir yıllık' kira