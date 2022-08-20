Birleşik Metal İş'ten Termokar önünde eylem: 'Sendika hakkımız, söke söke alırız'

Manisa’da Termokar adlı fabrikada çalışan ve sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan mağdur işçilerin direnişi çalıştıkları şirketin İzmir’deki genel merkezi önüne taşındı.

Erman Şentürk
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00
Birleşik Metal İş'ten Termokar önünde eylem: 'Sendika hakkımız, söke söke alırız'
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Alsancak Limanı önünde buluşan Birleşik Metal İş Sendikası üyeleri, “Termokar işçisi köle değildir”, “Sendika hakkımız söke söke alırız” sloganları eşliğinde çalıştıkları şirketin genel merkezi önüne yürüdü.

İşten çıkarılan işçilerin geri alınması için çağrı yapan ve sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırılmasını isteyen Birleşik Metal İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Ali Çeltek, “Termokar’a sendika girene kadar, toplu iş sözleşmeli düzen sağlanana kadar mücadeleye devam edeceğiz” şeklinde mesaj verdi. 

Çeltek, “İşten atılan üyelerimizle direnişte 52 günü geride bıraktık. Beş yıl önce başlayan mücadelemizde pek çok üyemiz işten atıldı. Davalar yıllarca sürdü. Her şeye rağmen buradayız” dedi.


Manisa İzmir Birleşik Metal İş

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