Birleşik Metal İş'ten Termokar önünde eylem: 'Sendika hakkımız, söke söke alırız'

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Alsancak Limanı önünde buluşan Birleşik Metal İş Sendikası üyeleri, “Termokar işçisi köle değildir”, “Sendika hakkımız söke söke alırız” sloganları eşliğinde çalıştıkları şirketin genel merkezi önüne yürüdü.

İşten çıkarılan işçilerin geri alınması için çağrı yapan ve sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırılmasını isteyen Birleşik Metal İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Ali Çeltek, “Termokar’a sendika girene kadar, toplu iş sözleşmeli düzen sağlanana kadar mücadeleye devam edeceğiz” şeklinde mesaj verdi.

Çeltek, “İşten atılan üyelerimizle direnişte 52 günü geride bıraktık. Beş yıl önce başlayan mücadelemizde pek çok üyemiz işten atıldı. Davalar yıllarca sürdü. Her şeye rağmen buradayız” dedi.