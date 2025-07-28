Birlik ve Dayanışma Sendikası'ndan 'Aile Hekimine Yönlendirme' uygulamasına tepki

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu talebi oluşturmadan önce vatandaşların tercihine sunmak üzere, Aile Hekimine Yönlendirme uygulamasını 25 Temmuz'da devreye aldı.

Aile hekimleri, ebe ve hemşirelerin üye olduğu Birlik ve Dayanışma Sendikasından, bakanlığın "sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırma ve kaynakları daha verimli kullanma" amacını taşıdığını savunduğu uygulamaya ilişkin eleştiri geldi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mehlepçi uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sağlık okuryazarlığı olmadan fiili olarak getirilen sevk zinciri, sorunları halının altına süpürmekten başka bir işe yaramaz” ifadesini kullandı.

Mehlepçi, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bu tür uygulamalarla ne vatandaşın sağlık hakkına ne de randevu problemlerine tek bir çözüm bile getirilememiştir. Üstüne üstlük, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına da ağır bir yük ve zarar getirmiştir. Bakanlık, ikinci ve üçüncü basamaktaki randevu krizini çözmek yerine yine her zamanki gibi aile hekimlerinin üzerine yıkmıştır. Biz, bakanlığın açıklarını kapatma merkezi değiliz. Biz halkın sağlığını korumak istiyoruz.

‘Giderlerse gitsinler’ diyerek hekimleri ve sağlık çalışanlarını küstüren, onlara 5 dakikada 1 hasta bakma dayatması yapan, emeğinin karşılığını vermeyen ve sağlık profesyonellerinin yurt dışına göçünü engelleyemeyen bakanlık; birinci basamak olan Aile Sağlığı Merkezlerini de boşaltmış ve koruyucu sağlık hizmetlerini asli görev tanımından uzaklaştırmıştır. Bu yaklaşım sağlık çalışanlarını değersizleştirmekte ve hekimleri, ebeleri, hemşireleri hastalarla karşı karşıya getirmektedir.

“HER DAİM AŞI TEDARİK SIKINTISI YAŞATIYORSUNUZ”

Aşı karşıtlarına hiçbir yaptırım uygulamadığınız gibi düzgün bir aşı kanunu bile çıkarmadınız. Doğru dürüst lojistik destek bile sağlamadığınız için her daim aşı tedarik sıkıntısı yaşatıyorsunuz. Bebeklerimizin ve çocuklarımızın aşılarını yapmak için bizler, yoksulluk sınırının yarısı kadar maaş verdiğiniz ebe ve hemşirelerimizle kapı kapı çırpınıyoruz. Yıllardır aile planlaması için doğru dürüst malzeme göndermediğiniz halde, ailelerimize hizmet verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Performans sopasıyla ne olduğunu ve neye hizmet ettiğini bilmediğimiz HYP diye bir platforma hasta verilerini yollatıyorsunuz. Görevinizi yapamıyorsanız istifa edin, liyakatli insanlar gelsin.”