Birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle yaraladı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, eskiden birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle yaraladı.

Birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle yaraladı
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AA
Yayınlanma: 07.11.2024 - 14:16

Kozan ilçesine bağlı A.A, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski dini nikahlı eşi A.B'ye Tavşantepe Mahallesi'nde sokakta pompalı tüfekle ateş etti.

Yanında çocuğu da bulunan kadın, saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı A.B, ambulansla kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri şüpheli A.A'yı gözaltına aldı.


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