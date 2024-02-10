Birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklandı!
Bursa'da birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hastanede tedaviye alındı.
Osmangazi Mahallesi Çekirge Mahallesi Günaydın Sokak'taki bir evde birlikte yaşayan Erol Kutlu (38) ile H.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kutlu'nun, H.D.'nin oğlu E.D. (15) tarafından bıçakla yaralandığı adrese, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kutlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheli E.D.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
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