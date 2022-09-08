Bisikletle dereye yuvarlanan Emir, 52 günlük yaşam savaşını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bisikletiyle dereye yuvarlanan Emir Can Topal (14), 52 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA
08 Eylül 2022 Perşembe, 12:27
Bisikletle dereye yuvarlanan Emir, 52 günlük yaşam savaşını kaybetti
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Fatsa ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde 18 temmuzda lise 2. sınıf öğrencisi Emir Can Topal, arkadaşı Furkan Mert Dal (14) ile bisikletle giderken dereye yuvarlandı. Kazada, Topal ile Dal yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Emir Can Topal, Samsun'da hastaneye sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Furkan Mert Dal ise taburcu edildi.

Emir Can Topal, 52 gün sonra, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Topal'ın cenazesi, Ordu'nun Çamaş ilçesinde toprağa verildi.


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