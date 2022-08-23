Motosiklet ve bisiklet kazalarında 'koruyucu ekipmanlar' hayat kurtarıyor

23 Ağustos 2022 Salı, 07:00

Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, motosiklet ve bisiklet kazalarındaki ölüm oranının diğer araçlara göre 20 kat fazla olduğuna dikkati çekerek, sürüş sırasında korucuyu ekipman kullanımının hayati önem taşıdığı uyarısında bulundu.

Yüzbaşıoğlu, motosiklet ve bisikletin kullanım kolaylığı nedeniyle günlük hayatta sıkça tercih edildiğini söyledi.

İnsan vücudunun dış etkenlere karşı hassas olduğunu belirten Yüzbaşıoğlu, "Motosiklet veya bisiklet kullanan kişinin geçirdiği kazadaki ölüm oranı, diğer araç kazalarına göre yaklaşık 20 kat daha fazla" dedi.

Yüzbaşıoğlu, sürücülerin araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde önlemlerini arttırması gerektiğine işaret ederek, alınacak her tedbirin kazalardaki yaşam şansına katkı sunduğunu vurguladı.

"EK TEDBİRLER KORUYUCULUĞU DAHA DA ARTIRACAKTIR"

Kask ve koruyucu kıyafet kullanımının, kazalardaki yaralanmaları önemli ölçüde azalttığına dikkati çeken Doç. Dr. Yüzbaşıoğlu, şöyle konuştu:

"Acil servislere başvuru yapılan kazalarda, çoğu zaman kask ve benzeri koruyucu kıyafetlerin olmadığını görüyoruz. Genç yaştaki kişilerde ölümcül beyin ve omurilik yaralanmaları yaşanıyor. Ne yazık ki bu hastalara çoğu zaman yapılacak bir şey olmuyor. Kazalarda kask kullanımının ölüm oranını yaklaşık yüzde 40, beyin ve omurilik yaralanmalarını da yüzde 75 oranında azalttığını biliyoruz.

Bunun üzerine omuriliği koruyacak kıyafetler, eldivenler ve botlar giyilerek alınacak ek tedbirler koruyuculuğu daha da arttıracaktır. Profesyonel motosiklet kullanan kişiler giyimleriyle trafikte güzel bir örnek teşkil ediyor. Onları örnek alırsak bu kazalardaki ölüm ve yaralanmalar ciddi derecede azalacaktır."

Yücel Yüzbaşıoğlu, sürücülerin yanı sıra yolcuların da koruyucu kıyafet kullanması gerektiğini ifade ederek, "Kazalarda sürücü belki kendisini kurtarabilir ama arkadaki yolcunun ölümüne ya da sakatlanmasına neden olabilir. Sürücülerin, arkalarına kasksız olarak yolcu bindirmemeleri gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Trafik kurallarına uyulmasının kazaları önleyebileceğine değinen Yüzbaşıoğlu, motosiklet ve bisiklet sürücülerinin "defansif sürüş" tekniğini tercih ederek aşırı hızdan kaçınması gerektiğini dile getirdi.

"KAFA VE OMURGA TRAVMASI GEÇİRENLERİ ASLA OTURTMAYA ÇALIŞMAYIN"

Acil Tıp Uzmanı Yüzbaşıoğlu, kaza sonrası çevre güvenliğinin alınmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Kaza anında çevre güvenliğine dikkat edilmesi gerekiyor çünkü trafik akışının devam ettiği düşünüldüğünde arkadan gelecek araçlarla daha büyük kazalar meydana gelebilir. Gerekli uyarılar ve işaretler koyulduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçilerek olayla ilgili bilgi verilmeli" diye konuştu.

Yaralılara ilk müdahaleye de değinen Yüzbaşıoğlu, şunları kaydetti:

"Motosiklet ve bisiklet kazası geçirmiş kişilere yapılacak müdahalede ilk olarak bilinçlerinin yerinde olup olmadığının kontrol edilmesi ve hava yolu güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Bilinci kapalı kişilerde kaskın önündeki koruyucu kısım açılarak nefes alması sağlanmalı. Eğer bu kişiler nefes alabiliyorsa pozisyonu kıpırdatılmadan sağlık ekipleri gelinceye kadar beklememiz gerekiyor.

Kişinin nefes almadığını tespit edersek, o zaman ağzının içinde bir cisim olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Kafa ve omurga travması geçiren kişileri asla bulundukları yerde oturtmaya çalışmayın. Eğer kişinin bilinci yerindeyse kendisi kalkacaktır ama kendisi kalkamayan bir kişiyi oturtup, bir şeyler içirmeye çalışmak meydana gelebilecek tıbbi hasarları arttıracaktır."