Bisikletli genci tehdit etti, gözaltına alındı

Bazı sosyal medya hesaplarında, Muratpaşa ilçesi Kaleiçi bölgesinde bisiklet süren bir gencin maskeli bir kişi tarafından tehdit edilip hakarete uğradığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, tehdit olayının 14 Ocak saat 21.00 sıralarında, Kaleiçi Bölgesi Hıdırlık Sokak-Hesapçı Sokak kesişiminde, yaşı küçük Y.T.K.'ye K.A. adlı şüpheli tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli K.A., ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.