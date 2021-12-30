Bitcoin üretimi yapanlara polis baskını

30 Aralık 2021 Perşembe, 17:14

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yurt dışından Kayseri'ye gelerek kurdukları sistemle Bitcoin üretimi yapan 7 adres tespit etti.

Polisin eş zamanlı olarak yaptığı baskında 6 kişi yakalandı. Operasyon yapılan evlerde 1 tüfek, 1 tabanca ve Bitcoin üretiminde kullanılan bilgisayar ekipmanları ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.