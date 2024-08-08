Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay: Van Gölü'nün isminin Bitlis Denizi olması lazım
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 'Van Gölü'nün adının değişmesi ve yeni isminin 'Bitlis Denizi' olması gerektiğini ifade etti.
AKP'li Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Van Gölü'nün isminin değişmesi gerektiğini ifade etti. Tanğlay, gölün üçte ikisinin Bitlis 'sahilinde' olduğunu belirtti.
Yayımcı Adem Metan'ın X hesabında paylaştığı videoya açıklamalarda bulunan Tanğlay, 'Tartışmalar güzeldir, doğruyu buluruz' diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Van Gölü'nün isminin Bitlis Denizi olması lazım. Çünkü Van Gölü'nün 3'te 2'si Bitlis sahili. Ahlat, Adlicevaz, Tatvan'da; Kadastro sınırı da bizde. Onun için bizim Van Gölü'nün isminin değişmesi ve Bitlis Denizi olması lazım diye düşünüyoruz."
Tanğlay ayrıca Vanlılara da selam söylediğini aktardı.
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