Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay: Van Gölü'nün isminin Bitlis Denizi olması lazım

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 'Van Gölü'nün adının değişmesi ve yeni isminin 'Bitlis Denizi' olması gerektiğini ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2024 - 20:36
Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay: Van Gölü'nün isminin Bitlis Denizi olması lazım
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AKP'li Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Van Gölü'nün isminin değişmesi gerektiğini ifade etti. Tanğlay, gölün üçte ikisinin Bitlis 'sahilinde' olduğunu belirtti.

Yayımcı Adem Metan'ın X hesabında paylaştığı videoya açıklamalarda bulunan Tanğlay, 'Tartışmalar güzeldir, doğruyu buluruz' diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Van Gölü'nün isminin Bitlis Denizi olması lazım. Çünkü Van Gölü'nün 3'te 2'si Bitlis sahili. Ahlat, Adlicevaz, Tatvan'da; Kadastro sınırı da bizde. Onun için bizim Van Gölü'nün isminin değişmesi ve Bitlis Denizi olması lazım diye düşünüyoruz."

Tanğlay ayrıca Vanlılara da selam söylediğini aktardı.


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