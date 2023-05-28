2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Bitlis Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Bitlis'te ne kadar oy aldı?

28 Mayıs 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların açılmaya başlamayasıyla Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları ikinci turda Bitlis'te ne kadar oy aldı? Erdoğan 28 Mayıs'ta Bitlis'te ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Bitlis'te kaç oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:10
Bitlis Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Bitlis'te ne kadar oy aldı?
Abone Ol google-news

Bitlis'te cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.  

28 MAYIS BİTLİS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Bitlis'te cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0 açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA BİTLİS'TE NE KADAR OY ALDI?

Bitlis'te Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50.21 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA BİTLİS'TE  NE KADAR OY ALDI?

Bitlis'te Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.79 aldı.

14 MAYIS BİTLİS SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN BİTLİS'TE NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da yüzde 50.60 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU BİTLİS'TE NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da yüzde 46.75 oy aldı.

SİNAN OĞAN BİTLİS'TE NE KADAR OY ALDI?

 

Sinan Oğan Bursa'da yüzde 2.26 oy aldı.

 

 

 


bitlis 2023 seçimleri Seçim 2023 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu

İlgili Haberler

14 Mayıs 2023 Bitlis Cumhurbaşkanı seçim sonuçları! Bitlis'te Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Bitlis'te kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Bitlis Cumhurbaşkanı seçim sonuçları! Bitlis'te Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Bitlis'te kaç oy aldı?
14 Mayıs 2023 seçim sonuçları! AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Bitlis'te kaç milletvekili çıkarttı? 2023 Bitlis milletvekili sonuçları...

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları! AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Bitlis'te kaç milletvekili çıkarttı? 2023 Bitlis milletvekili sonuçları...
2018 seçimlerinde Bitlis'ten kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Bitlis'ten kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Bitlis seçim sonuçları

2018 seçimlerinde Bitlis'ten kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Bitlis'ten kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Bitlis seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler