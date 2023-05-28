Bitlis Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Bitlis'te ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:10

Güncelleme: 28.05.2023 - 21:10

Bitlis'te cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS BİTLİS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Bitlis'te cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0 açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA BİTLİS'TE NE KADAR OY ALDI?

Bitlis'te Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50.21 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA BİTLİS'TE NE KADAR OY ALDI?

Bitlis'te Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.79 aldı.

14 MAYIS BİTLİS SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN BİTLİS'TE NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da yüzde 50.60 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU BİTLİS'TE NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da yüzde 46.75 oy aldı.

SİNAN OĞAN BİTLİS'TE NE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Bursa'da yüzde 2.26 oy aldı.