Bitlis'te kafa kafaya çarpışan 2 TIR alev aldı: 2 kişi hayatını kaybetti

13.05.2026 17:44:00
DHA
Bitlis’in Tatvan ilçesinde iki TIR’ın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, her iki araç da alev topuna döndü. Kazanın ardından çıkan yangında araç sürücüleri hayatını kaybederken, Tatvan-Van kara yolu savaş alanına döndü.

 Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 TIR kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası alev alan TIR'ların şoförleri hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Tatvan- Van kara yolu Alacabük köyü yakınlarında meydana geldi. Karşı yönlerden gelen 2 TIR, kafa kafaya çırpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araçta da yangın çıktı. Alev alan TIR'lardaki şoförler hayatını kaybetti.

İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangın söndürülürken, araçlar kullanılmaz hale geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

