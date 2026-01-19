Bitlis'te tek katlı evler kardan kayboldu: 314 köy yoluna ulaşım kapandı

Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan tek katlı evler kardan kaybolurken, yine aynı şekilde araçlar ve tabelalar da kar altında kaldı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediğini, devam eden kar yağışı nedeniyle 314 köye ulaşım sağlanamadığını bildirdi.

Açıklamada, "Bitlis ve ilçelerinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 314 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'nde bağlı 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışması aralıksız devam etmektedir. Kapanan yollar yağış durumuna göre en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacaktır" denildi.

Kar yağışıyla birlikte mahalle yollarında Bitlis Belediyesi ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 13 mahallede yürütülen karla mücadele çalışmasında 50 iş makinesi ve 70 personel hizmet veriyor. Kara yolları ekipleri ise ana arterlerde çalışmalarını sürdürdü.