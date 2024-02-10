Bitlis'te 315 köy yolu ulaşıma açıldı

Bitlis'te yoğun kar yağışının ardından kapanan 315 köy yolu, aralıksız sürdürülen çalışmalarla ulaşıma açıldı.

DHA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 10:51
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Bitlis ve çevresinde geçen hafta kar yağışı etkili oldu.

Yüksek kesimlerde yer yer kar kalınlığı 2 metreyi aşarken; 315 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin aralıksız çalışmalarıyla 315 köy yolu kardan temizlenip, ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, bugün itibarıyla kapalı köy yollarının kalmadığını belirtirken, çalışmaların ise 60 iş makinesi ve 80 personelle yürütüldüğünü söyledi. 


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