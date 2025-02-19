Bitlis'te hastaneye yolunda kaza: Yaralılar var!

Yayınlanma: 19.02.2025 - 09:21

Güncelleme: 19.02.2025 - 09:21

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyü yolunda gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; C.E. yönetimindeki 26 AN 432 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Hastaneye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenilen araç sürücüsü C.E. ile yanında bulunan S.G., B.G., S.B. ve H.B. adlı şahıslar yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı.



