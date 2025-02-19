Uşak'ta otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 gözaltı!

Yayınlanma: 19.02.2025 - 08:30

Güncelleme: 19.02.2025 - 08:30

Uşak-İzmir karayolunda seyreden Hakkı Şahin (29) idaresindeki 64 ACH 226 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Z.T.'nin (44) kullandığı 35 BZM 216 plakalı TIR'ın Uşak Lisesi yakınlarında bir iş yerine dönüş yaptığı sırada dorsesine arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. TIR sürücüsü Z.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.