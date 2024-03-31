Bitlis'te seçimi kim kazandı? Bitlis Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Bitlis yerel seçim sonuçları....
31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Bitlis'te seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Bitlis yerel seçim sonuçları....
Bitlisliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Bitlis'te seçimi hangi aday kazandı?
BİTLİS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AKP Nesrullah Tanğlay
İYİ PARTİ Neslihan Çeliktenyıldız
DSPÇiğdem Mercan
YRPCelalettin Mermer
DEM Parti Mehmet Nezir Karabaş
TKPCihan Mert
ZAFER Şeyhmus Özkaplan
HKPHalil Maşa
TKHEngin Çaydan
BTPMertcan Eribol
CHP Selim Soyugüzel
HÜDAPAR Cengiz Karakaya
HAK-PAR İsa Eskin
MİLLET Ahmet Mallı
DEVA Fikret Bakır
SAADETEmrah Yurci
VATAN Haluk Mutlu
BĞMSZ Mücahit Arslan
BİTLİS'TE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?
Bitlis 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
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