Bitlis'te seçimi kim kazandı? Bitlis Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Bitlis yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Bitlis'te seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Bitlis yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:16
Bitlis'te seçimi kim kazandı? Bitlis Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Bitlis yerel seçim sonuçları....
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Bitlisliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Bitlis'te seçimi hangi aday kazandı? 

BİTLİS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKP Nesrullah Tanğlay 

İYİ PARTİ Neslihan Çeliktenyıldız

DSPÇiğdem Mercan

YRPCelalettin Mermer

DEM Parti Mehmet Nezir Karabaş

TKPCihan Mert

ZAFER Şeyhmus Özkaplan

HKPHalil Maşa

TKHEngin Çaydan

BTPMertcan Eribol

CHP Selim Soyugüzel 

HÜDAPAR Cengiz Karakaya

HAK-PAR İsa Eskin

MİLLET Ahmet Mallı

DEVA Fikret Bakır

SAADETEmrah Yurci

VATAN Haluk Mutlu

BĞMSZ Mücahit Arslan

BİTLİS'TE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Bitlis 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.


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