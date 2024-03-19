"Biyolojik sınırlarımı zorlayarak maksimum çalışmaya gayret ettim"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin düzenlediği söyleşiye katıldı. Beş yıllık görev süresini değerlendiren Başkan Tunç Soyer, “5 yıl uyku saatlerimi azaltarak, daha çok çalışarak, daha az uyuyarak geçti. Kendi biyolojik sınırlarımı zorlayarak maksimum çalışmaya gayret ettim” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 19.03.2024 - 11:39
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) düzenlediği “Türkiye Cumhuriyeti’nde Neler Oluyor” konulu, ADD Karşıyaka Şube Başkanı Ufuk Yıldırım’ın moderatörlüğünde yapılan söyleşiye katıldı. Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde düzenlenen söyleşiyi İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Aydın, siyasi parti temsilcileri, Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri ve yurttaşlar takip etti. Siyasete giriş hikâyesi, 10 yıllık Seferihisar ve 5 yıllık İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı süreci hakkında konuşan Başkan Tunç Soyer, salondakiler tarafından sık sık alkışlandı.

SOYER: “BİZİM ENSEYİ KARARTMAYA HAKKIMIZ YOK”

Karamsarlığa kapılmadan yola devam edilmesi gerektiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu topraklarda huzur içinde, barış içinde yaşayalım diye yalın ayak ölüme koşan ataların torunlarıyız. Bizim enseyi karartmaya hakkımız yok. Ne yapıp ne edip geleceğe dair umudumuzu tazeleyerek yola devam etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“KİMSENİN ‘BU ADAM DA FAZLA YATTI’ DEMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Görev süresi boyunca çok çalıştığını söyleyen Başkan Soyer, “Benim de eksiklerim, yanlışlarım, kusurlarım oldu. Belki de hak etmeyen insanlara yaptığımız iyilik en büyük yanlışımızdı. Bunu bir mazeret olarak söylemiyorum, bütün eksikliklere, kusurlara, yanlışlara rağmen canla başla çalıştım. Uyku saatlerimi azaltarak, daha çok çalışarak, daha az uyuyarak, daha çok doğruyu yapmaya gayret ederek geçti 5 yıl. Kimsenin ‘bu adam da fazla yattı’ demesi mümkün değil. Daha fazla çalışmak mümkün olabilseydi onu da yapardım. Kendi biyolojik sınırlarımı zorlayarak maksimum çalışmaya gayret ettim” dedi.

SON NEFESİME KADAR…

İzmir’e aşkla bağlı olduğunu ve bu sürecin ardından Türkiye için çalışacağını ifade eden Soyer, “Hayatımın anlamı bu ülke, bu şehir. Daha anlamlı kılacak başka bir şey yok benim için. Ben çalışmaya devam edeceğim. Bunun için koltuğa, makama gerek yok ki. O aşk nerede durursanız durun gereğini yapmanız için sizi zorlayacak bir şey. Bu memleketin güzel insanları için, hem atalarımıza hem gelecek kuşaklara saygı için son nefesime kadar çalışmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.


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