Bizans Dönemi'ne ait mezarlık için koruma kararı!

Bolu'da Bizans Dönemi'ne ait mezarlık, 3'üncü Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilerek korumaya alındı.

Bizans Dönemi'ne ait mezarlık için koruma kararı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 12:02

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Yukarıdüğer Mahallesi yaylasında bulunan Bizans Dönemi'ne ait mezarlığın koruma altına alınması için Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvurdu.

Ağustos ayında yapılan başvuru sonrası bölgede Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından inceleme yapıldı. Bölgeye dair kurum görüşleri alındı.

Görüşmeler sonucunda tarihi mezarlık 3'üncü Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. Korumaya alınan tarihi mezarlık alanına dair karar, Resmi Gazete'de yer aldı. 


Etiketler: #bizans #koruma #Kültür varlıkları #bolu

İlgili Haberler

Koparılmasının 387 bin TL cezası olan kum zambakları koruma altına alındı

Koparılmasının 387 bin TL cezası olan kum zambakları koruma altına alındı
Çürümeye başlayan 100 yıllık cami, bakanlık tarafından koruma altına alındı

Çürümeye başlayan 100 yıllık cami, bakanlık tarafından koruma altına alındı
Türkiye'de koruma altına alınan ilk eser: 7 asır sonra durmuştu, 85 yılın ardından yeniden hareket etti

Türkiye'de koruma altına alınan ilk eser: 7 asır sonra durmuştu, 85 yılın ardından yeniden hareket etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler