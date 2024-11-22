Bizans Dönemi'ne ait mezarlık için koruma kararı!

Yayınlanma: 22.11.2024 - 12:02

Güncelleme: 22.11.2024 - 12:02

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Yukarıdüğer Mahallesi yaylasında bulunan Bizans Dönemi'ne ait mezarlığın koruma altına alınması için Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvurdu.

Ağustos ayında yapılan başvuru sonrası bölgede Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından inceleme yapıldı. Bölgeye dair kurum görüşleri alındı.

Görüşmeler sonucunda tarihi mezarlık 3'üncü Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. Korumaya alınan tarihi mezarlık alanına dair karar, Resmi Gazete'de yer aldı.