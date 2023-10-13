'Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?' diyen Tel Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak canlı yayından alındı

Yayınlanma: 13.10.2023 - 12:53

Güncelleme: 13.10.2023 - 12:53

Sözcü TV'de Serap Belovacıklı tarafından yönetilen ve İsmail Saymaz ile Deniz Zeyrek'in de konuk olarak katıldığı programda Tel-Aviv Üniversitesi öğretim üyesi Cohen Yanarocak tepki çeken sözler sarf etti.

YAYINDAN ALINDI

Yanarocak, "Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?" dedi. Yanarocak, bu sözler üzerine yayından alındı.

Yanarocak, "2006 senesinde Hamas terör örgütü El Fetih'i tasfiye etti. Hamas terör örgütü Oslo anlaşmalarını ve İsrail'in varlık hakkını tanımıyor. Bize roket atana biz gül mü atalım? Bizim çocuğumuzu kesip biçeni kesip biçmeyelim mi? Yani, anlamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine moderatör Serap Belovacıklı ve konuklar İsmail Saymaz ile Deniz Zeyrek, tepki gösterdi.

"BU BİR SAVAŞ PROPAGANDASIDIR"

Saymaz, “Kurulabilecek en insanlık dışı cümlelerden biridir. Bu bir savaş propagandasıdır” dedi. Belovacıklı, “Böyle bir yayına müsaade edemeyiz” diyerek konuğun bağlantısını sona erdirdi.

YENEROCAK'TAN AÇIKLAMA: 'FARKLI GÖRÜŞLERE TAHAMMÜL EDEMEMENİZ SİZİN ADINIZA ÜZÜCÜ'

Yenerocak, daha sonra X platformundan yaptığı paylaşımla, Sözcü TV'deki yayından alınmasını, "farklı görüşlere tahammülsüzlük" olarak nitelendirdi.

Yenerocak, mesajında, "Bu akşam Sözcü TV'de "Çocuklarımızı kesip biçenleri (HAMASLI TERÖRİSTLERİ) kesip biçmeyelim mi?" dedim diye linç yiyip yayından alındım. Dinlemek isteyenler için yayının kaydı ektedir. Farklı görüşlere tahammül edememeniz sizin adınıza üzücü" dedi.