Bloomberg: 'Türkiye İsrail ile tüm ticareti durdurdu'
Bloomberg News'in 2 Türk yetkiliye dayandırdığı haberde, Türkiye'nin İsrail'e olan ihracatı ve İsrail'den yapılan ithalatı durdurduğu belirtildi.
İki Türk yetkiliye dayandırılan haber, Türkiye'nin bugünden itibaren İsrail'e ihracatı ve İsrail'den yapılan tüm ithalatı durdurduğunu ifade etti.
NE OLMUŞTU?
2023 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 6,8 milyar dolar olarak kaydedilmiş, bunun büyük bir kısmı Türkiye'nin ihracatından oluşmuştu.
Geçen ay Gazeteci Metin Cihan'ın ortaya çıkardığı İsrail ile ticaret belgelerinin yoğun tepki almasının ardından Türkiye, İsrail'e çeşitli ürün gruplarında ihracat kısıtlamaları getirmişti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ı ağırladığı bir basın toplantısında, "İsrail ile yoğun ticari ilişkiler artık ayakta tutmuyoruz, o iş bitti" açıklamasını yapmıştı.
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