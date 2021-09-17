BM'den endişelendiren felaket açıklaması
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Dünyanın 2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına giden felaket bir yolda olduğu" uyarısında bulundu.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Dünyanın 2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına giden felaket bir yolda olduğu" uyarısında bulundu.
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