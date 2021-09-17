BM'den endişelendiren felaket açıklaması

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Dünyanın 2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına giden felaket bir yolda olduğu" uyarısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2021 Cuma, 19:25
BM'den endişelendiren felaket açıklaması
Abone Ol google-news

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Dünyanın 2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına giden felaket bir yolda olduğu" uyarısında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler