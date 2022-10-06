BM'den Türkiye ve İran'a uyarı: Irak'ı arka bahçeniz olarak görmeyi bırakın

06 Ekim 2022 Perşembe, 14:15

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Cenin Hennis-Plasschaert, Irak'taki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cenin Hennis-Plasschaert, Iraklı liderlere "ülkeyi uçurumun eşiğinden uzaklaştıracak ve siyasi istikrarı sağlayacak bir diyalog yoluna girmeleri" çağrısında bulundu.

Hennis-Plasschaert, Türkiye ve İran'ın, Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonlarını eleştirdi.

Hennis-Plasschaert ayrıca, İran ve Türkiye'ye "Irak'ı arka bahçeleri olarak görmeyi bırakmaları" çağrısında bulundu.

Irak'ın BM Daimi Temsilcisi Muhammed Hüseyin Bahr el-Ulum da Türkiye ve İran'ın, Irak'ın kuzeyinde konuşlanmak için "bahane aradıklarını" savundu.

el-Ulum, Türkiye ve İran'ın, "Irak topraklarına ve hava sahasına yönelik ihlallerinin, sahte bahanelerle" devam ettiğini söyledi.