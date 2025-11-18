'Böcek' ailesinin ölümünde yeni ayrıntı: Bundan önce bir çocuğun daha zehirlendiği ortaya çıktı!

Almanya’dan Türkiye’ye gelen Böcek ailesinin tamamının hayatını kaybettiği faciaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklandı. Ailenin konakladığı otelin sahibi ve oteli ilaçlayan firma yetkililerinin de aralarında bulunduğu yedi şüpheli ise hala gözaltında.

DAHA ÖNCE BİR ÇOCUK DAHA ZEHİRLENMİŞ

Ekol TV'nin aktardıklarına göre, ilaçlama yapan kişi daha önce de bir çocuğun zehirlenmesine sebep olmuş.

Şüphelinin tahta kurusu ile mücadele etmek için alüminyum fosfit aktif maddesi içeren Fumigas 57 TB’isimli ürün kullanılarak ilaçlama yaptığı tespit edildi.

Şüphelinin biyodisal ürün uygulayıcı sertifikasının olduğu ancak izin verilen herhangi bir iş yerinde çalışmadığı, uygulamayı izinsiz olarak yaptığı tespit edildi. Şüpheli ifadesinde ilaçlama yaptığını kabul etti.

Biyodisal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esaslari Hakkindaki Yönetmeligin 26 maddesine göre faaliyet gösterenler hakkinda idari para cezası uygulandığı ortaya çıktı.

Böcek ailesinin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor beklendiği belirtildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Otelde ilaçlama yapan firmanın sahibi baba ve oğlunun, ilaçlamaya kendilerinin gitmediğini çalışanları gönderdiklerini söyledikleri belirtildi.

Oteli ilaçlayan D.C ise ifadesinde "Havanın sızmaması için her yeri kapattım. Sızmayı engellemeye çalıştım" dediği öğrenildi.

BABA BÖCEK HAYATINI KAYBETTİ

Böcek ailesinin zehirlenmesine ilişkin olayda bir acı haber de baba Servet Böcek'ten geldi.

Hastanede 5 gündür yoğun bakımda olan Servet Böcek yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde, iki evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden aile fertlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Güner, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken babanın tedavisinin sürdüğü belirtilmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin otelde yaptığı incelemenin ardından otel boşaltılmış, müşteriler farklı otellere yönlendirilmişti.

Ayrıca soruşturmada, otel sahibi H.O, lokumcu F.T, kokoreççi E.E, fırıncı M.K, midyeci Y.D, kafe sahibi F.M.O, ilaçlama şirketinin sahibinin oğlu S.K. ile ilaçlama yapan D.C. gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri devam ederken bu sabah 2 otel görevlisi ile ilaçlama yapan kişi de gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Adli Tıp Kurumunca düzenlenecek toksikolojik rapor ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce işletmelerden alınan gıda numunelerine ilişkin raporun sonucunun da bugün çıkmasının öngörüldüğü kaydedilmişti.