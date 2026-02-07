Cumhuriyet Gazetesi Logo
Böcek ilaçlaması sonrası zehirlenme şüphesi: Konya'da 11 kişi hastaneye kaldırıldı!

7.02.2026 09:22:00
DHA
Konya'nın Meram ilçesinde bir apartmanda yapılan böcek ilaçlaması sonrası zehirlenme şüphesiyle 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

"Zehirlenme" vakası, dün gece saatlerinde Gödene Mahallesi TOKİ Konutları 2'nci Etap B1 29'uncu blokta meydana geldi.

Apartmanın 1'inci katında yapılan böcek ilaçlaması sonrası, apartmanda oturanlardan bazıları ilaç kokusundan rahatsızlanınca zehirlenme şüphesiyle ihbarda bulundu.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 6'sı aynı aileden 11 kişi ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

