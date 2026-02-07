Böcek ilaçlaması sonrası zehirlenme şüphesi: Konya'da 11 kişi hastaneye kaldırıldı!

"Zehirlenme" vakası, dün gece saatlerinde Gödene Mahallesi TOKİ Konutları 2'nci Etap B1 29'uncu blokta meydana geldi.
Apartmanın 1'inci katında yapılan böcek ilaçlaması sonrası, apartmanda oturanlardan bazıları ilaç kokusundan rahatsızlanınca zehirlenme şüphesiyle ihbarda bulundu.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 6'sı aynı aileden 11 kişi ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.