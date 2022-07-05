Bodrum, AB İklim Değişikliği Sözleşmesi’ne dahil oldu

05 Temmuz 2022 Salı, 11:34

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, geçtiğimiz ay onaylanan AB İklim Değişikliği Adaptasyon Misyonu Sözleşmesi’ne imza attı. Bodrum Belediyesi Muğla’da sözleşmeyi onaylayan ilk belediye oldu. İklim krizine karşı Avrupa standartlarında mücadele edilmesini öngören sözleşmeye Türkiye’den İzmir, İzmit ve Bodrum belediyeleri dahil oldu.

İklim Değişikliğine Uyum ve Toplumsal Değişim Misyonu Sözleşmesi’nin imza töreninde konuşan Başkan Aras, “Sağlıklı bir toplumun temel ihtiyaçları doğal, kültürel ve estetik çevrenin korunmasıdır. Aynı zamanda güvenli insan ilişkileridir. Bunlar sağlanmadığında toplumların refahı konusunda kalıcı bozulmalar meydana gelir ve bu bozulmaların çevreyle ilgili olanları son derece önemli etkiler yaratabilir. İklim ve aşırı hava koşullarının sıklığı ve şiddeti artıyor. Bu nedenle iklim direncini oluşturan çözümleri hızlandırmamız gerekiyor.” dedi.

“HEDEFİMİZ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUMLU, İKLİM NÖTR VE AKILLI KENT OLMAK”

Aras, şöyle devam etti:

“Belediye olarak, iklim değişikliği konusundaki bilinç ve kararlılığımızı göreve geldiğimiz günden bu yana, attığımız adımlarla göstermeye çalışıyoruz. Hedefimiz 2030 yılana kadar iklim değişikliğine uyumlu kent olmak. Bodrum'u 2030 yılına kadar profesyonel liderlik ilkeleri doğrultusunda, kararlılıkla sorunları tanımlamış, doğayla uyumlu, ‘İklim Değişikliğine Mükemmel Uyarlanmış, İklim Nötr ve Akıllı Şehir’ olarak diğer kentlere öncü olmasını sağlamak üzere çalışmalara başladık. Bu hedefteki yolumuzda kent iradesiyle ilerlemek en büyük arzumuz. İnanıyorum ki belediyemiz öncülüğünde bu hedefe hep birlikte üzerimize düşen görevleri yerine getirerek ulaşacağız.”