Bodrum açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, can salıyla yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 15 düzensiz göçmeni kurtaran ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheliyi gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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