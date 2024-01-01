Bodrum açıklarında 31 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 01.01.2024 - 19:44

Güncelleme: 01.01.2024 - 19:44

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Durdurulan lastik bottaki 31 kaçak göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarındaki can salında da bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine ekipler yeniden bölgeye gönderildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salındaki 23 kaçak göçmen kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.