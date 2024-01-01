Çanakkale açıklarında 169 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 01.01.2024 - 17:30

Güncelleme: 01.01.2024 - 17:30

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ve Ezine açıklarında denizde ve karada farklı noktalarda kaçak göçmenler olduğu tespit edilerek, bölgeye ekipler sevk edildi.

Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-66’, Sahil Güvenlik Botları ‘KB-20’, ‘TCSG-8’, ‘KB-4304’ ve ‘KB-111’ ile tarafından hareket halinde durdurulan lastik botlar ile karada jandarma tarafından toplam 169 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.