Bodrum açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı: Ölü sayısı 14'e yükseldi

Bodrum'un Ortakent Mahallesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot battı.

Sahil Güvenlik ekipleri su yüzeyindeki 1 kaçak göçmeni kurtarırken, 7 kişinin de cansız bedenlerine ulaşıldı.

1 kaçak göçmenin ise yüzerek karaya çıktığı belirlendi. Bölgede, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Beyan üzerine bölgede arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Çalışmalara destek amacıyla bölgeye ilave 1 Sahil Güvenlik botu ve 1 helikopter daha sevk edildi. Yürütülen arama faaliyetleri sonucunda Çelebi Adası’na yüzerek çıkan 1 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 2 kişi sağ kurtarıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında ilk etapta 7 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, olayla ilgili ölü sayısı 14'e yükseldi. Toplam 18 kişinin bulunduğu lastik bottaki 2 kişinin de bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.