Bodrum Belediyesi’nden 457 kaçak binaya yıkım kararı

Bodrum Belediyesi tarafından kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında, yılbaşından bu yana 382 yapıya mühürleme işlemi yapılırken, 457 yapıda da yıkım kararı verildi. 34 yapının ise yıkım işlemi gerçekleşti.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 20.03.2024 - 16:48
Bodrum Belediyesi’nden 457 kaçak binaya yıkım kararı
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Muğla’da Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü çalışmaları doğrultusunda Bodrum’un tüm bölgelerinde kaçak yapılaşmayla mücadele devam ediyor. 

Tespit, suç duyuruları, mühürleme işlemleri, para cezaları ve yıkım kararlarını titizlikle uygulayan ekipler, kaçak yapıyı tespit ettiği yerlerde mühürleme ve yasal süreçleri sonrasında da yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor. 

2024 Ocak, Şubat ve Mart ayında yapılan denetlemeler ve değerlendirilen ihbarlar ile ekipler 382 yapıda mühürleme işlemi yaparken 457 yapıda yıkım kararı aldı. 34 yapının ise yıkım işlemi gerçekleşti.

Ocak, Şubat ve Mart ayındaki mühürleme ve yıkım kararı detayları ise şöyle:

1. Bölgede (Merkez, Gümbet, Torba) 26 mühürleme, 2. Bölgede (Konacık, Bitez) 60 mühürleme- 100 yıkım kararı, 3. Bölgede (Turgutreis, Gümüşlük) 158 mühürleme- 170 yıkım kararı, 4. Bölgede (Yalıkavak, Gündoğan, Türkbükü) 80 mühürleme- 187 yıkım kararı, 5. Bölgede (Yalı, Mumcular, Güvercinlik) 58 mühürleme işlemi yapıldı.

KAÇAK YAPIYA İZİN YOK

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyenin kaçak yapılaşma ile mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini hatırlattığı açıklamasında, “Bodrum’da kaçak yapılaşmayı önlemek için yetki ve imkanlarımız çerçevesinde gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Tespitler sonrası mühürleme işlemlerine devam ediyoruz. Ekiplerimizce gerekli tutanaklar tanzim edilerek Kabahatler Kanununun ilgili maddelerince para cezaları kesiliyor. Yıkım kararı alınan ve yasal süreçleri tamamlanan yapıların da yıkımını gerçekleştiriyoruz” dedi.


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