Bodrum Belediyesi'nden ‘villa ruhsatı' açıklaması

Yayınlanma: 15.03.2024 - 16:37

Güncelleme: 15.03.2024 - 16:37

Muğla’nın Bodrum ilçesinin Konacık Mahallesi'nde, imar planlarında 'Sosyo Kültürel Tesis Alanı' olarak yer alan arazide, Bodrum Belediyesi'nden Etüd Merkezi yapmak üzere ruhsat alan firmanın, projeyi sosyal medya hesaplarında teras katı ile birlikte 5 katlı binalarda, konut olarak pazarlaması tepkilere neden oldu.

Bodrum Belediyesi ise inşaata konut ruhsatı verildiği yönündeki iddiaları basın açıklaması ile yalanları.

Açıklama şöyle:

"Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, Bodrum Belediyesi’ne yönelik asılsız iddia ve ithamlar içeren, 'Konacık Mahallesi’nde 5 katlı villa ruhsatı verildiği' yönündeki yazılara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Bahse konu Konacık Mahallesi 2316 Parsel için mülga Konacık Belediye Meclisi'nin 02.06.2009 tarih 37 sayılı kararı ile onaylanan Konacık Revizyon-İlave Uygulama İmar Planında parselin kullanım amacı 'Sosyo-Kültürel Tesis Alanı' olarak belirlenmiştir. Söz konusu parsele yönelik mimari proje müellifince Belediyemize iletilen proje incelenerek, yukarıda adı geçen yürürlükteki imar planı, plan notları ve ilgili mevzuata uygun olarak 14.12.2023 tarih 2023/641 sayılı yapı ruhsatı düzenlenmiştir.

Yapı ruhsatında yapının kullanım amacının 'Okul, Üniversite, Araştırma' olduğu, yapı ruhsatı mimari projesinde 'eğitim birimi' olduğu görülmektedir. Belediyemizce söz konusu parsele ilişkin ne yapı ruhsatlarında ne de mimari projesinde konut kullanımına yönelik herhangi bir izin verilmiştir. Bahse konu projenin konut kullanımına ayrılması ve belediyemizce izinlendirilmesi söz konusu değildir."