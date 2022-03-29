Bodrum Belediyesi'nin “Bodrum Halk Süt” projesi yeniden başladı
Bodrum Belediyesi, “Bodrum Halk Süt” projesi kapsamında 2 ile 5 yaş arasındaki ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz süt dağıtımına yeniden başladı.
Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine uzun ömürlü pastörize edilmiş 1 litrelik sütler, koliler halinde teslim edildi. İlk etabının Nisan ve Mayıs aylarını kapsayacağı dağıtım, bir çocuğun iki aylık süt ihtiyacını karşılayacak şekilde yapılıyor.
Geçen 1 yıl boyunca toplamda bin 400 çocuğun süt ihtiyacı karşılanırken, bu etapta Dereköy, Peksimet, İslamhaneleri, Akyarlar ve Gürece olmak üzere toplam 5 mahallede, 65 çocuğa 65 koli süt dağıtıldı.
Ekipler, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın selamını ileterek teslim ettikleri sütlerin kullanma talimatını anlatırken, vatandaşların istek ve taleplerini de sordu. Bodrum Halk Süt'ü çok beğenen ve çocukları için kapılarına kadar gelen süt dağıtımından memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, Başkan Aras’a teşekkürlerini iletti.
2-5 yaş arası ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılan Bodrum Halk Süt, Bodrum’un tüm mahallelerinde planlı bir şekilde dağıtılacak.
İhtiyaç sahibi vatandaşlar, mahalle muhtarlarına başvurarak süt talebinde bulunabilecek.
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